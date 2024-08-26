В МИД Австрии вызвали посла Ирана из-за публичной поддержки "Хезболлы"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В МИД Австрии вызвали посла Ирана в Вене Аббаса Багерпура после того, как он опубликовал в сети сообщение в поддержку ливанского движения "Хезболла", сообщает EFE.

"Мы решительно осуждаем использование изображения флага "Хезболлы" в сообщении иранского посла", - заявил МИД и напомнил, что использование символики движения запрещено в Австрии.

Накануне Багерпур опубликовал сообщение, в котором под флагом ливанской группировки написал "Хезболла" победит", комментируя ракетный обстрел севера Израиля.

26 августа представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что по оценкам военных, "Хезболла" в воскресенье выпустила по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

В воскресенье в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успешности предпринятых заранее контрмер против атаки на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла заявил, что Израиль не смог сбить ни одной выпущенной ракеты.

"Хезболла" ранее распространила заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.