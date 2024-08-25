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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Глава "Хезболла" заявил, что ответ против Израиля откладывали из-за переговоров по Газе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В "Хезболле" временили с осуществлением атаки на Израиль в связи с проведением переговоров по урегулированию в секторе Газа, примут решение по новым ударам позднее, заявил лидер движения Хасан Насралла, которого цитирует Press TV.

Комментируя начало ответных мер на гибель одного из командиров группировки Фуада Шукра в Бейруте при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июле, Насралла заявил, что движение атакует лишь военные объекты, а не гражданские. По его словам, основными целями в ходе атаки ранее в воскресенье были базы разведслужб и базы ПВО. Как утверждает Насралла, бойцы его движения смогли нанести удар по базе военной разведки Израиля "Глилот" близ Тель-Авива.

В мире"Хезболла" опровергла заявления Израиля об успешности его превентивных ударов по движениюЧитать подробнее

Он также заявил, что Израиль "пересек все красные линии" в действиях в отношении Бейрута, и "Хезболла" позднее примет решение о новых ударах.

Насралла также сказал, что, по его данным, Израиль не смог сбить ни одной ракеты Хезболлы.

Ранее в воскресенье в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успешных предпринятых заранее контрмерах против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности.

По данным источников телеканала "Аль-Маядин", "несмотря на все действия израильских военных, выпущенные "Хезболлой" ракеты и беспилотники достигли целей". При этом одновременный запуск 320 реактивных снарядов должен был перегрузить израильские системы ПРО "Железный купол" и другие системы обороны, пока ударные беспилотники атаковали ключевые цели.

"Хезболла" ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство Шукра в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Хезболла ЦАХАЛ Бейрут Хасан Насралла
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