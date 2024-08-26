Иран выберет ответ на убийство главы ХАМАС независимо от союзников в регионе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иранские власти определятся с тем, какой ответ дать Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, отдельно от других антиизраильских сил в регионе, заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Его цитирует агентство "Тасним".

"Исламская Республика Иран сама примет решение о мести, в то время как Ось сопротивления действует отдельно и независимо в этой сфере, что мы и наблюдали вчера", - заявил он.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни пообещал "неминуемый и точно рассчитанный ответ" на гибель Хании.

Представитель иранского МИД Насер Канаани выразил мнение, что стратегический баланс сил в регионе сместился, и что Израиль утерял возможность сдерживать угрозы. "Несмотря на всеобъемлющую поддержку государств вроде США, Израиль не мог предсказать время и место ограниченных и регулируемых действий со стороны сил сопротивления. Израиль лишился сдерживающей мощи", - утверждал Канаани.

Накануне Израиль нанес массированный упреждающий удар по позициям движения "Хезболла" в Ливане. В "Хезболле" объявили о запуске по Израилю 320 реактивных снарядов и десятков беспилотников. Обе стороны заявили об успехах.

Израильский источник The Wall Street Journal отметил, что еще только предстоит понять, как атака "Хезболлы" может повлиять на планы Ирана. "В данный момент неясно, считает ли Иран эту акцию частью собственных ответных мер", - сказал WSJ сотрудник израильских служб безопасности. Представитель властей США сказал изданию, что перспектива иранского удара не кажется неизбежной. Тем не менее, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что по оценке американского командования, угроза атаки Ирана и его союзников на Израиль сохраняется.

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном заявил, что агрессивные действия Ирана "достигли наивысшего уровня", и что США и Израилю необходимо в любой момент быть готовыми помешать Тегерану получить ядерное оружие. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, также присутствовавший на этой встрече, затем в ходе визита на север Израиля заявил, что борьба с "Хезболлой" еще не окончена. Он заверил, что военные работают над тем, чтобы обеспечить возвращение израильских перемещенных лиц в свои покинутые дома.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что нынешняя эскалация ситуации держит регион в "заложниках", с опасностью ее перерастания в войну.