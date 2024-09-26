Кобахидзе призвал к восстановлению целостности Грузии через взаимное прощение

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве и заявил, что видит путь к восстановлению территориальной целостности страны через взаимное прощение. Он сказал об этом, выступая с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Хотел бы обратиться к нашим людям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии (...) Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране", - заявил Кобахидзе.

Позже он сказал грузинским журналистам, что восстановление территориальной целостности Грузии является первостепенной задачей властей.

"Наша задача мирным путем восстановить целостность государства и путь в этом направлении проходит через взаимное прощение и взаимное примирение", - сказал Кобахидзе.