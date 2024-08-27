Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

Путин обсудил с премьером Индии тему Украины и двусторонние вопросы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была затронута украинская тематика, двусторонняя повестка и вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Со своей стороны Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", - отмечается в сообщении.

В миреБайден благодарен Моди за миротворческие усилия в украинском кризисеЧитать подробнее

Пресс-служба информирует, что "также обсуждены вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита премьер-министра Индии в Россию".

При этом "выражено удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в БРИКС". Моди подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите объединения в Казани в октябре этого года.

Условлено о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях, сказано в сообщении.

Владимир Путин Нарендра Моди Украина Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ
Задержание Павла Дурова во Франции

Песков ждет серьезных доказательств предъявленных Дурову обвинений

Гладков назвал обстановку в Белгородской области сложной, но контролируемой

Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей

Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

ФСБ возбудила дела всего на семь иностранных журналистов, работавших в Судже

Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });