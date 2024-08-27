Путин обсудил с премьером Индии тему Украины и двусторонние вопросы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была затронута украинская тематика, двусторонняя повестка и вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Со своей стороны Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба информирует, что "также обсуждены вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита премьер-министра Индии в Россию".

При этом "выражено удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в БРИКС". Моди подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите объединения в Казани в октябре этого года.

Условлено о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях, сказано в сообщении.