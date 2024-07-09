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Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса
Владимир Путин и Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моде за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса мирным путем.

"Я благодарю за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем", - сказал Путин на переговорах с Моди в Кремле.

В свою очередь Моди, вспомнив состоявшийся накануне разговор с Путиным в неформальной обстановке, отметил, что удалось открыто обменяться мнениями по ситуации на Украине.

"Вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность провести четыре или пять часов, мы в домашней обстановке обсудили все вопросы. И я очень рад, что по тематике Украины мы обменялись мнениями в открытом ключе, друг к другу с уважением относились и спокойно разговаривали", - сказал Моди.

Премьер Индии заметил, что в ходе неформальной беседы накануне российский президент "очень открыто высказывал свое мнение". "Из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды", - сказал он.

Моди заявил, что "любой верящий в человечество ощущает боль, когда умирают люди, особенно, когда умирают ни в чем неповинные дети".

"Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто разрывается, и я имел возможность поговорить об этих вопросах вчера", - добавил он.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди Украина
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