Песков ждет серьезных доказательств предъявленных Дурову обвинений

Иначе, по его словам, "налицо будет именно политика", которую отрицал президент Макрон

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Предъявленные основателю Telegram Павлу Дурову обвинения требуют серьезных доказательств, иначе налицо будет попытка запугивания руководства компании и политические мотивы задержания, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Обвинения, действительно, предъявлены очень серьезные. Они требуют не менее серьезной доказательной базы. В противном случае, налицо - прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он выразил надежду, что "господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для своей правовой защиты".

"Естественно, с учетом его российского гражданства, мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена также тем, что он является гражданином Франции тоже", - добавил представитель Кремля.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание предпринимателя Павла Дурова не имеет политической подоплеки и связано с еще не завершившимся расследованием. Он заверил, что все решения будут принимать суды: "Система правосудия обязана следить за тем, чтобы законы соблюдались, причем эта система - независимая".

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа сообщила 26 августа, что ему вменяют пособничество 12 преступлениям, связанным с отсутствием модерации контента в Telegram и недостаточным сотрудничеством администрации мессенджера с властями страны. По мнению следствия, позиция администрации мессенджера осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями. Удерживать Дурова под стражей могут до 28 августа.