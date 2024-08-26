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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, который проходил в Каире, не дал результатов, но процесс будет продолжаться, пишет The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника издания, переговоры в Каире были "конструктивными и проводились в духе достижения окончательного и осуществимого соглашения, и все стороны разделяли это мнение".

По его словам, "процесс будет продолжен в ближайшие дни в рамках рабочих групп для дальнейшего рассмотрения остающихся вопросов и деталей".

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на пресс-конференции в канадском Галифаксе, заявил, что Вашингтон "все еще лихорадочно" работает в Каире с египетскими и катарскими посредниками, а также с израильтянами, говорится в сообщениях СМИ.

"Примечательно, что официальные лица США, похоже, являются единственной стороной переговоров, которая выражает надежду на их дальнейший ход", - отмечает газета.

Член политбюро движения ХАМАС Иззат ар-Ришк в воскресенье распространил заявление, в котором говорится, что "делегация ХАМАС покинула Каир (...) после встречи с египетскими и катарскими посредниками, которые проинформировали их о результатах последних переговоров", сообщают арабские СМИ.

Ар-Ришк отметил, что "ХАМАС подтверждает свою готовность выполнить "план Байдена (озвученный президентом США 2 июля - ИФ)".

По данным ХАМАС, Израиль отказался от своего обязательства вывести войска из коридоров Филадельфия и Нецарим и выдвинул дополнительные требования, такие как проверка перемещенных палестинцев по их возвращении на север анклава после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу "Аль-Акса" в воскресенье: "Мы не будем обсуждать отказ от того, о чем мы договорились 2 июля, или новые условия".

По его словам, заявления США о готовящемся соглашении не соответствуют действительности и что ХАМАС сообщил посредникам о своей реакции на последний план урегулирования.

Израиль ХАМАС сектор Газа переговоры
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