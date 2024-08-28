В Италии выясняют, причастен ли экипаж к крушению яхты мультимиллионера Линча

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Италии в рамках расследования обстоятельств крушения у берегов Сицилии яхты Bayesian выясняют, несут ли ответственность за трагедию члены экипажа, сообщают в среду итальянские СМИ.

В частности, следователи проверяют, причастен ли к кораблекрушению инженер-механик яхты Тим Паркер Итон, пишет газета Il Sole 24 Ore.

По одной из версий, во время шторма Итон не активировал ряд систем обеспечения безопасности, из-за чего яхта Bayesian быстро пошла ко дну.

Таким образом, по мнению следствия, инженер-механик, если удастся собрать достаточно доказательств его вины, может быть обвинен в непредумышленном убийстве нескольких находившихся на яхте человек.

Ранее предварительное расследование было начато в отношении капитана судна Джеймса Катфилда. Его подозревают в причастности к непредумышленному убийству и к крушению судна. Следователи трижды вызывали капитана на допрос, однако, по словам его адвоката Альдо Мордильи, он "воспользовался правом хранить молчание", передает Associated Press.

Яхта длиной в 56 метров пошла ко дну во время бури утром 19 августа близ сицилийского населенного пункта Портичелло. По одной из версий, на судне сначала сломалась мачта, после чего оно потеряло устойчивость и затонуло, сообщала газета Corriere della Sera. Согласно другой версии, из-за бури на судно за очень короткое время попало очень большое количество воды, и по этой причине оно ушло на дно.

Всего на борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших. Погибло семь человек, в числе которых британский предприниматель, мультимиллионер Майк Линч.