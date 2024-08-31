Салливан обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании помощь Украине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Белом доме с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и главой офиса Зеленского, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины, сообщил Белый дом.

"Салливан заявил о неизменной поддержке Украины Соединенными Штатами, партнеры обсудили шаги, которые предпринимаются для усиления украинских войск на поле боя, в том числе путем предоставления артиллерии, средств противовоздушной обороны и других критически важных возможностей", - говорится в сообщении.

Участники встречи затронули вопросы "дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и усиления энергосистемы Украины (...), а также инвестиции, которые Соединенные Штаты и союзники вкладывают в оборонно-промышленную базу Украины для поддержания ее долгосрочной безопасности".

Они также обсудили "усилия по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности".

Во встрече приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер, советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

После коллективной встречи Салливан и Ермак "обсудили прочное партнерство между Соединенными Штатами и Украиной, в том числе посредством военной поддержки и поддержки экономического восстановления Украины", - проинформировал Белый дом.