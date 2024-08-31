Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Салливан обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании помощь Украине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Белом доме с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и главой офиса Зеленского, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины, сообщил Белый дом.

"Салливан заявил о неизменной поддержке Украины Соединенными Штатами, партнеры обсудили шаги, которые предпринимаются для усиления украинских войск на поле боя, в том числе путем предоставления артиллерии, средств противовоздушной обороны и других критически важных возможностей", - говорится в сообщении.

Участники встречи затронули вопросы "дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и усиления энергосистемы Украины (...), а также инвестиции, которые Соединенные Штаты и союзники вкладывают в оборонно-промышленную базу Украины для поддержания ее долгосрочной безопасности".

Они также обсудили "усилия по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности".

Во встрече приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер, советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

После коллективной встречи Салливан и Ермак "обсудили прочное партнерство между Соединенными Штатами и Украиной, в том числе посредством военной поддержки и поддержки экономического восстановления Украины", - проинформировал Белый дом.

Андрей Ермак Джейк Салливан США Белый дом Франция Йенс Плетнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Корабль Starliner без экипажа покинет МКС для возвращения на Землю 7 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });