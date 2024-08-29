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Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в "колеблющихся" штатах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Уровень популярности экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис почти во всех "колеблющихся" штатах примерно одинаков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Emerson College Polling по заказу The Hill.

Харрис несколько опережает Трампа в Джорджии и Неваде: 49% избирателей в этих штатах проголосовали бы за вице-президента, в то время как 48% - за бывшего лидера США. В Мичигане Харрис опережает Трампа на два процентных пункта: там ее рейтинг одобрения составляет 50%.

Между тем популярность Трампа немного выше в Аризоне, где его поддерживают 50% избирателей против 47%, выступающих за Харрис. В Северной Каролине и Висконсине Трамп опережает Харрис на один процентный пункт: там рейтинг его одобрения составляет 49%.

В Пенсильвании рейтинг одобрения обоих кандидатов составляет 48%.

Опрос проводился в период с 26 по 28 августа.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

Дональд Трамп Камала Харрис США
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