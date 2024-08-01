Несмеющийся Трамп и "хохотушка" Харрис: битва эмоций!

Заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Владимир Миловидов рассказал о том, насколько сильно и в чем расходятся позиции кандидатов в президенты США

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президентская кампания в США вступает в заключительный этап, хотя формально определился только один кандидат. Но фамилия второго уже почти со стопроцентной уверенностью определилась, и гонка фактически началась!

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с заместителем директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН доктором экономических наук Владимиром Миловидовым.

Программы не опубликованы, но их можно вычислить!

Корр.: Мне кажется, что, хотя экономические программы у обоих кандидатов в президенты США официально еще не объявлены, их можно себе представить. Трамп, вероятно, с некоторыми поправками из-за событий последних лет будет придерживаться прежней своей программы. Ну а Харрис - возможно, программы, с которой она шла на выборы четыре года назад вместе с Байденом.

Миловидов: В целом это так. Но, конечно, ситуация развивается. И за эти четыре года, которые прошли с момента предыдущих выборов, во-первых, и программа консервативного крыла американской политической системы трансформировалась, и к тому же администрация Байдена предприняла целый ряд экономических шагов.

Начнем с Трампа. Его программа на сегодняшний день не так явно выражена, потому что в своих выступлениях он не углубляется в ее детали. За него это делают известный стратегический исследовательский институт Heritage Foundation и некоторые другие институты. Еще в 2023 году они опубликовали так называемый "Мандат на лидерство 2025". Этот документ написан специалистами нескольких десятков консервативных мозговых центров США и подается сейчас как аналог документа ровно с таким же названием, который был вручен избранному президенту Рональду Рейгану в 1980-м.

Это программа консервативной элиты или "обещание консерваторов" - таков его подзаголовок. Объем документа невообразимый – почти 1000 страниц, на которых детально раскладывается весь функционал бюрократической системы Соединенных Штатов с предложениями что, где и как улучшить. Такая детализация, наверное, хороша для аналитиков, но она делает "неподъемным" этот документ для большинства, кто составляет тот самый средний класс Америки, на кого, кстати говоря, ориентируются и Трамп, и Харрис. Многочисленный рядовой избиратель его вряд ли прочитает, а значит и не сможет воспринять.

Но Харрис уже и этим воспользовалась. Вспомним, в первом своем выступлении в Висконсине, которое было после того, как Байден объявил о том, что он больше не участвует в выборах, она не обошла вниманием проект консерваторов. И, ткнув пальцем в сторону якобы где-то находящегося Трампа, вынесла вердикт, мол, вот он истинный автор, который хочет отменить медицинскую страховку, а значит причинить вред жизни и здоровью рядовых американцев. То есть в дискуссии этот документ уже появился, но появился не в деталях, а как некое целостное антинародное зло! Поди проверь!

Отношение к налогам

Немаловажный для всех и везде фактор налогов. Что касается Трампа, то его предложения по этой проблеме, безусловно, понятны и основываются на его прежних инициативах. Так, он предлагает снизить налог на прибыль компаний с 21 до 20%. Далее, в бытность свою президентом он провел закон о налоговой реформе. Льготный период налоговых изъятий и налогового снижения, которые этим законом были введены, заканчивается как раз в 2025 году. Трамп предлагает продлить для всех эти льготы на следующий срок. Подчеркиваю, для всех! Речь идет, по существу, о снижении налогов практически для всех категорий граждан, но лица с более высокими доходами выигрывают существенно.

Байден, соответственно, выступил с новым проектом бюджета на 2025-й и следующие годы, где предполагает увеличить ставку налога на прибыль до 28%. А вот что касается физических лиц, тут подход демократов более гибкий – сохранить более низкую ставку налога для лиц с доходами менее 400 тыс. долларов в год, а для тех, у кого доходы выше, – поднять почти до 40%. К этому следует добавить инициативы администрации Байдена по повышению налогов на доходы из-за рубежа, на операции по выкупу корпорациями свои акций с рынка (так называемый buy back), на нереализованный прирост стоимости активов для сверхбогатых, своего рода "минимальный налог на миллиардеров".

В этом контексте интересен ход Харрис. Она, опять-таки на своем первом выступлении в Висконсине, очень интересную вещь сказала: неважно, кто с кем вообще борется, я с Трампом или не с Трампом, это не имеет значения. Важно то, за кого мы боремся, мол, я борюсь за людей, а он борется за корпорации. И тезис о продлении льготных ставок налогов с ограничением по доходам, то есть введение якобы "справедливой" налоговой шкалы, в этому формулу укладывается, и может быть более выигрышным в массовом восприятии.

Есть еще одна важная проблема, по которой позиции и республиканцев, и демократов определены, - это энергетика. Первые, в лице Трампа, настроены на то, чтобы дать новый импульс экономике углеводородов. Вторые жестко стоят на позициях "зеленого перехода" и устойчивого развития. Примечательно то, что в "Манифесте" консерваторов вообще предлагается отказаться от ставших уже привычными корпоративных отчетов об устойчивом развитии и социальной ответственности и вернуться к приоритетности исконной цели бизнеса – зарабатыванию прибыли для акционеров. Для массового избирателя с обеих сторон это также потенциальное поле выражения своих непримиримых позиций.

Для борьбы с Китаем создать новое ВТО!

Конечно, без показательного отношения к Китаю нельзя вступать в гонку. В этом вопросе у обоих кандидатов подчеркнутый антикитайский пафос. Для обоих Китай – главный экономический враг и главный экономический противник, который должен быть всячески нейтрализован. Но методы не однозначны. В этом рвении консерваторы доходят до очень радикального предложения. Речь идет о реформе ВТО.

Я, честно говоря, сомневаюсь, что оно в принципе реализуемо, но если даже попытаться подойти к его осуществлению, то ясно, что даже попытка такая несет негативные последствия. Авторы "консервативного обещания" считают, что если не удастся нейтрализовать влияние Китая и других автаркических режимов в ВТО, то "либеральным странам" следует ни много ни мало создать свою новую ВТО! То есть новый институт, защищающий подлинно справедливую, взаимную и свободную торговлю. С моей точки зрения, это безумие, потому что это, по существу, путь к экономической автаркии, это выражение изоляционистской идеологии.

Среди демократов тоже нет больших сторонников Китая, но все-таки там нет таких радикальных поворотов. Хотя надо признать, что администрация Байдена ничего не сделала, чтобы восстановить работу арбитражного механизма ВТО (органа по рассмотрению торговых споров), который был парализован еще при Трампе.

Борьба за голоса технологических компаний

Какие еще моменты, которые уже получили публичную огласку? Это, конечно, отношение к технологическим компаниям, их поддержка, заигрывание с ними, прежде всего, с "силиконовой долиной", венчурными компаниями.

В США есть крупнейший венчурный фонд Andreessen Horowitz с общем объемом активов свыше 42 млрд долларов. Его ключевые менеджеры вместе с Илоном Маском стоят на стороне Трампа, якобы защищая технологические компании, и утверждают, что Байден и его администрация, а, соответственно, и Харрис, являются врагами технологического развития.

Почему? Один из главных объектов критики - тот самый 25-процентный налог на нереализованный прирост капитала. Этот налог задевает большинство венчурных компаний, поскольку именно рост их рыночной стоимости является важнейшим индикатором эффективности и успешности нового бизнеса.

Скажем, есть стартап, новая частная компания, которая оценивается в 10 млн долларов. По мере развития бизнеса в компанию приходят новые инвесторы, оценка компании растет, и стоимость изначального пакета акций становится 100 млн, потом 200, потом 300, потом миллиард долларов. В итоге появляется очередная так называемая "компания-единорог", количество которых в экономике можно считать индикатором ее инновационности, технологичности и конкурентоспособности.

За время роста компании у ее первоначальных владельцев накапливается значительный нереализованный доход в виде стоимости пакета акций. И вот этот доход будет облагаться 25-процентным налогом. Венчурные капиталисты как раз и считают, что он убьет всю венчурную отрасль.

Проблема искусственного интеллекта: Харрис - его "царица"!

Байден не так давно подписал закон о развитии искусственного интеллекта и о его регулировании. Республиканцы тоже видят в нем некий риск подавления, подчинения технологий искусственного интеллекта задачам государства и чрезмерного его регулирования, что тоже у них вызывает негатив. И плюс яркие заявления Трампа о том, что он будет поддерживать биткоин, что биткоин это валюта, которая должна быть демократичной, и всеми использоваться.

В противовес ему Харрис в администрации Байдена называют "царицей" искусственного интеллекта, потому что она якобы являлась инициатором привлечения технологических компаний на встречу с Байденом для ведения переговоров с ним по этой проблеме.

Но объективно говоря, с точки зрения содержательности указ Байдена о регулировании и развитии искусственного интеллекта не такой уж катастрофический. Действительно эта проблема требует регулирования. И все прекрасно понимают, что нерегулируемое, неконтролируемое развитие технологий искусственного интеллекта может иметь крайне негативные последствия, поэтому ставить его под какой-то контроль действительно нужно.

Цифровые активы – тоже проблема спорная

Теперь что касается цифровых активов. Интересно, что консерваторы, Трамп в том числе, категорически против цифровых валют центральных банков, считая, что это неправильно, потому что таким образом государство подминает под себя цифровой мир. При том, что у Байдена буквально в самом начале его президентства был издан указ о цифровых активах, в том числе включавший и положение по развитию цифрового доллара. Он это подавал именно как способ сохранения центрального места американской валюты в мировой экономической системе.

С моей точки зрения, указ достаточно опасный в том смысле, что он действительно провозглашает непоколебимый настрой на то, что США - это центр мировой экономики, а долларовая "центричность" является ее неотъемлемым фактором. Байден в этом указе фактически заявлял, что развитие цифровых активов поможет США бороться с врагами, которые уклоняются от вводимых против них санкций и продолжают использовать выгоды мировой финансовой и торговой системы в своих интересах. Намек весьма прозрачный. В принципе администрация Байдена и унаследовавшая этот вектор Харрис стоят на такой довольно жесткой регуляторной позиции. Это отчасти должно быть комфортно Харрис как бывшему генеральному прокурору Калифорнии, которая большую часть своей жизни потратила в правовых кулуарах власти.

По отношению к инфляции – патовые позиции

Набирается такая совокупность экономических столкновений, которые действительно на сегодняшний день принимают порой острый дискуссионный характер. Конечно, все они говорят о вреде инфляции, но здесь примерно равные возможности у тех и других.

Байден, я считаю, проявил достаточную мудрость, сохранив Джерома Паула, который был выдвинут Трампом на пост главы ФРС. У Трампа в связи с этим особо нет аргументов критиковать деятельность ФРС, потому что там вроде как его человек. Поэтому и республиканцы, и демократы против инфляции, но методы у них разные. А в детали опять-таки массовой избиратель вряд ли будет погружаться.

Несмеющийся Трамп и хохотушка Харрис: кто кого победит в дебатах?

Все те проблемы, которые мы сейчас назвали, - это верхняя часть айсберга экономических дебатов. Но их нельзя рассматривать в отрыве от других аспектов. Почему? Потому что понятно, что вот эти все детали, о которых мы сейчас говорим, они для большинства того самого среднего класса, который должен сделать свой выбор, в общем трудно воспринимаемы. Но в помощь ему идет эмоциональный фактор, который, как уже сейчас заметно, и приобретает весьма существенную роль.

Америка, я в этом убеждаюсь на своих собственных исследованиях, все больше становится страной, где поведение людей определяют так называемые "мемы". На фондовом американском рынке появился такой термин - акции-мемы, то есть это акции, которые привлекают внимание очень большого, широкого круга индивидуальных инвесторов и которые растут стремительно вне зависимости от того, насколько хороши или плохи их финансовые результаты.

Если проводить аналогию, то на сегодняшний день мы видим, что в США появляются темы-мемы, люди-мемы, которыми, в том числе, становятся и политики.

Корр.: Как расшифровать мемы?

Миловидов: Мем — это некоторое визуальное или словесное выражение какой-то мысли, можно сказать даже, что это яркое выражение некоторой мысли или некоего послания кому-то. "Мем" появился как созвучие слову "ген", так как несет в себе реплицируемую информацию. Это как ярлык, по которому определяют совокупность признаков объекта, который находится в поле зрения.

Здесь надо сказать, что Харрис довольно успешно эксплуатирует эти ниву. Над ней часто посмеиваются, обвиняя в том, что ее выступления похожи на, как пишут, "словесный салат". А ее знаменитый смех? Ее знаменитые выражения? Но что интересно, если мы углубляемся в эту тему, то нельзя не заметить, что во многих ситуациях эти ее приемы могут рассматриваться как определенная игра, как маска, как некое стремление, так скажем, выдать некий образ, который далеко не всегда связан с основной. Они становятся мемами.

Американцы наверняка обратили внимание на разговор Харрис с семейством Обамы, когда те ее поздравляли с выдвижением на пост кандидата в президенты США. Там очень много примечательных нюансов, которые понимают и видят американцы, потому что они говорили так, как говорят средние американцы, встречаясь где-нибудь в супермаркете: со всеми выражениями, охами, ахами, эмоциями и так далее. Я почти уверен, миллионы американок, которые это все видели, умилялись до слез.

А как распределились роли в этой сцене! Мишель Обама обращалась к Харрис как покровитель, хотя она в общем-то просто была когда-то первой леди, а Харрис все-таки вице-президент Соединенных Штатов Америки, второй человек в государстве. Она к ней обращается и говорит: "девочка моя". Они ровесницы! То есть она явно претендует на роль патрона.

Но интересно, что делает Харри? Она подстраивается под эту интонацию, она ведет себя как младшая. Хотя, я повторяю, она вице-президент, и она стоит с телефоном в руках у своей вице-президентской машины в окружении охраны. Она не погулять вышла в супермаркет!

Мне кажется, что Харрис в определенные моменты очень эмоционально играет. И этот смех является зачастую защитой. Многие психологи подметили, что смех - это форма общения. Вот ее смех как раз и может быть элементом общения. Это ее выигрышный момент. Почему? Потому что, Трамп - и это разительное отличие от нее, что уже многие подмечают, - не смеется никогда!

Можно себе смоделировать или представить ситуацию, когда в сентябре у них будут дебаты: несмеющийся Трамп и хохотушка Харрис, которая будет смеяться ему в лицо. Вот как они столкнутся? Кто там кого перевесит? Это сложно. Но это означает, что дебаты будут не о том, насколько повысить корпоративные и или индивидуальные налоги, а главное в том, что оба своим поведением будут апеллировать к эмоциям своих избирателей.

Теперь перед Трампом не дряхлый старик, а дама, умеющая дебатировать

И если Трамп выиграл эмоциональный диалог с Байденом потому, что перед ним оказался просто дряхлый старик, то здесь перед ним будет довольно боевая дама, которая, не забываем, бывший прокурор. Она же длительное время участвовала в судебных заседаниях. А что такое американские суды? Это всегда диалог с адвокатами, и это панель присяжных, перед которыми каждый должен показать, что он прав, переиграть оппонента.

Наивно допускать, что она не умеет в принципе разговаривать. Она выигрывала далеко не в самых простых юридических случаях. В ее активе есть дела, которые получили федеральную огласку. Например, она заставила крупные федеральные банки, (в США есть деление на банки штатов и банки с федеральной лицензией) возместить 20 млрд долларов убытков лицам, чьи права были нарушены в ходе исполнения ипотечных договоров и использования заложенной ими собственности. При этом есть общее правило, что федеральные банки, скажем так, подсудны федеральным органам, а не органам штатов.

И опять вспомним ее первое выступление в Висконсине. Она же очень просто использовала свое прокурорское прошлое. Вот ее слова: "Я - бывший прокурор, я участвовала в судах, я видела насильников, я видела мошенников, я видела разных преступников. Я знаю этот тип людей. Трамп – такой же!". То есть она с лёгкостью поставила своего оппонента на общую доску с преступниками: насильниками, мошенниками, обманщиками. Точка!

Другой момент. Ее лозунг – "Свобода людям!". Мы боремся за свободу, как она говорит, за простого человека. У нее интересный есть лозунг "Свобода процветать!". Интересно то, что еще в 80-е годы известная американская компания по производству мороженного "Ben and Jerry's" (кстати, ее учредители - последовательные сторонники демократов. B прошлую избирательную компанию фирма выпустила даже особый сорт мороженного с названием, намекавшим на сопротивление Трампу "Pecan resist") назвала свою модель корпоративного управления "Взаимное процветание", имея в виду под этим, что, если у вас благополучные поставщики, то благополучен и ваш бизнес. То есть нужно друг друга обогащать, помогая и выручая. Лозунг Харрис "Свобода процветать" созвучен ему, но намного более емкий.

Например, Харрис является сторонником декриминализации определенных преступлений. В частности, она была одним из инициаторов того, что в Калифорнии воровство меньше тысячи долларов перестало считаться уголовным преступлением. Воруй понемногу – для кого-то это ведь тоже "свобода процветать"!

А проблема с миграцией, по которой демократы занимают гораздо более лояльную позицию? Те люди, которые нелегально пересекают американскую границу, – это тоже для них путь к "свободе процветать".

То есть для достаточно широкой аудитории избирателей у Харрис есть выигрышные тезисы.

А как она пользуется мемами!

Известна ее фраза, ставшая как раз мемом: "что могло бы быть, необремененное тем, что было". Она повторяет ее из раза в раз.

Еще один ее мем связан с тем, что она часто цитирует свою мать. Та говорила подросткам: "вы как будто только что упали с кокосовой пальмы". Но я хочу сразу сказать, что это не аналог нашего "упасть с дуба". Это скорее аналог выражения "вы как будто только родились".

Все эти ее выражения вирусно распространились в социальных сетях и в интернете. Но во-первых, что касается кокосовой пальмы, она же всегда добавляет, что нужно воспринимать все контексте, то есть трезво понимать, что вообще происходит, каковы причины, обстоятельства того или иного события.

А что касается замысловатой фразы по поводу необремененности прошлым, то это фактически прямая смысловая цитата из книги довольно известного автора Экхарда Толле, который написал книгу в 1995 году "Сила настоящего". Это довольно влиятельный человек в среде любителей эзотерики, самообучения, медитаций и т.д. Он считается одним из ведущих духовных наставников в мире, уступая лишь Далай-ламе или папе римскому. Так вот она практически его дословно и цитирует о том, что, принимая решения, вы должны опираться на сегодня и не быть обремененными прошлым.

Я не берусь судить, насколько она философски выстроила для себя эту систему, но выглядит она достаточно стройной. Посмотрите, как она играет под такую глупышку! Правда, это отчасти может быть даже объяснено стремлением избежать возможной ревности Байдена по отношению к своему вице-президенту. Она женщина, она может себе позволить такое тонкое поведение, тем более, что пример рядом существует – это Трамп и Пенс, которые в итоге настолько разругались, что Пенс даже не пришел на республиканский конгресс по выдвижению Трампа.

Кстати сказать, пока еще неизвестно, кого Харрис выберет себе в качестве вице-президента, все ждут этого объявления. Те кандидаты, которые есть: часть из них из "красных" республиканских штатов, но при этом они являются демократами, что говорит об их достаточной гибкости. Пара из них тоже были генеральными прокурорами в свое время. Байден везде рассказывал о том, что Харрис ему посоветовал его умерший сын Бо, который тоже был генеральным прокурором в Делавэре. В этой среде свои своеобразные завязки.

Харрис не будет легким соперником

Но на сегодняшний день я убежден в том, что не стоит упрощать Харрис и полагаться на то, как это делает Трамп, что это даже более легкий соперник, чем Байден. Не уверен. Я думаю, что это более сложный соперник, в том числе и с точки зрения экономической программы: обсуждать публично при большом скоплении простых американцев эти проценты – 20, 28, 25, корпорации, не корпорации – очень сложно. А вот в призывах среднего класса к поддержке – там будут играть только эмоции, и на чьей стороне окажутся эти эмоции, сказать очень сложно.

Последние опросы показывают, и этого нужно Трампу опасаться, что, когда он противостоял Байдену, за Байдена не хотела голосовать часть демократов, которые просто видели в нем пожилого человека, который уже просто не в том состоянии, чтобы быть президентом. Но когда появилась Харрис, очень многие, которые вообще не готовы были ни за кого голосовать, могут проголосовать за нее. Потому что, с их точки зрения, Трамп хуже, но она заведомо лучше, чем Байден. И этот эффект тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Мне кажется, что сейчас мы находимся в такой очень интересной ситуации, очень неопределенной, безусловно. Эта борьба за президентское кресло будет действительно шоу, связанное именно с эмоциями. Короче, это будет борьба эмоций и борьба за то, кто первый подберет верный ключ к эмоциям избирателей.

Повторю: так или иначе за каждым из них стоит уже устоявшаяся экономическая программа. Вспомним три закона, которые приняла администрация Байдена: это закон об инфраструктуре, закон о микрочипах, закон о борьбе с инфляцией, где запрограммированы огромные, многомиллиардные, даже триллионные инвестиции в экономику. Если посмотреть по имплементации этих законов, пока что там ассигнований 20-30% от заявленной суммы, поэтому это все переходит в руки Харрис, если она становится президентом, это ее ресурс.

Что еще на повестке

На повестке дня сохраняющиеся антитрестовские разбирательства в отношении крупных технологических компаний как в США, так и в Европе. И технологические противоречия между США и Европой не урегулированы, потому что в ответ на закон о борьбе с инфляцией, который предполагает стимулирование американских технологических компаний, а по существу, стимулирование перетока технологов из Европы в США, европейцы приняли свой закон. Это закон о так называемом рынке цифровых услуг, на основании которого они сейчас проводят очень массированные антимонопольные расследования в отношении американских компаний у себя.

И результат этого противостояния уже есть. Он виден по письму американских технологических компаний Байдену, в котором они прямо говорили о том, что в Европе подавляют интересы американских технологических компаний…

А еще есть Китай, ВТО и много других вопросов внутренней и внешней политики, по которым спор с Трампом может быть крайне сложным, а потому нецелесообразным… Вряд ли они будут публично дебатировать по поводу отношений с Россией и по проблеме украинского кризиса…

Харрис – соперник Трампа прежде всего на внутреннем американском поле, и здесь у нее есть аргументы, которые могут в какой-то момент перевесить в ее пользу чашу весов в борьбе за президентское кресло. Если, конечно, она сумеет обрамить их в правильную эмоциональную рамку…