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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Харрис готовится к дебатам с Трампом и учится не поддаваться на нападки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис активно готовится к назначенным на 10 сентября дебатам с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, сообщают NBC News.

Как говорят источники телеканала, близкие к команде Харрис, во время подготовки ее приоритет - научиться "не терять самообладания и не поддаваться на нападки Трампа". Харрис также намерена на дебатах обвинить Трампа в том, что во время его первого президентского срока он не выполнял предвыборные обещания.

По данным NBC News, Харрис также постарается объяснить, какие решения нынешний президент США Джо Байден принимал с учетом ее мнения, а какие - самостоятельно.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что ему "не нужна дополнительная подготовка к дебатам, потому что, в отличие от Харрис, Трамп часто дает интервью и практически каждый день противостоит нападкам СМИ".

Как пишет The Guardian, команда Трампа заявила, что экс-президент, тем не менее, определенную подготовку пройдет: он встретится с рядом политиков, чтобы посоветоваться, как эффективнее противостоять Харрис на дебатах. В частности, он планирует контакты с покинувшей Демократическую партию бывшей конгрессвуман Тулси Габбард, у которой есть положительный опыт дебатов с Харрис.

Дебаты между Трампом и Харрис пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. Ожидается, что мероприятие проведут по правилам, которые действовали на недавних дебатах Трампа и Байдена в эфире CNN.

В частности, правила предусматривают, что во время дебатов, которые пройдут без зрителей в студии, кандидаты будут стоять, им не разрешено пользоваться заметками или заранее заготовленными шпаргалками.

Помимо этого, у одного кандидата будет выключен микрофон во время выступления другого. Также модераторам запрещено вмешиваться во время ответа выступающих.

Трамп и тогда еще претендовавший на переизбрание Джо Байден договорились о проведении двух дебатов, одни из которых состоялись 27 июня, а другие должны были пройти 10 сентября на телеканале ABC News. Теперь же 10 сентября место Байдена займет Харрис.

Провальное выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему отказаться от участия в выборах, что он и сделал.

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