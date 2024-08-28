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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Британский премьер-министр не будет менять принципы предоставления военной помощи Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Принципы, по которым британские власти оказывают военную помощь Украине, не изменились с приходом к власти лейбористов, так как по этому вопросу между основными партиями нет противоречий, заявил на пресс-конференции в Берлине премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Что касается помощи, то ничего не изменилось по сравнению с периодом, который был до выборов, потому что между партиями был консенсус", - сказал он.

Он добавил, что, как и его предшественник, консерватор Риши Сунак, он готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Великобритания разрешить применять передаваемое Киеву оружие для ударов вглубь России, Стармер сказал: "Никаких новых решений нет".

Британский премьер-министр 28 августа посещает Германию и Францию в надежде улучшить отношения между странами после Brexit? cообщали Sky News. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

С германскими лидерами Стармер, по данным Sky News, намеревался обсудить соглашение, нацеленное на "стимуляцию развития бизнеса и торговли, укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности и усиление совместных действий в борьбе с незаконной миграцией".

На Даунинг-стрит ожидают, что переговоры по такому соглашению продлятся около шести месяцев. Соглашение в Лондоне назвали ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой.

Также в Германии Стармер встретится с руководителями технического конгломерата Siemens AG и оборонной компании Rheinmetall.

Позже в среду Стармер отправится во Францию, где посетит церемонию открытия Паралимпийских игр, встретится с французскими предпринимателями и президентом страны Эммануэлем Макроном.

Ранее Стармер говорил, что считает приоритетом улучшение отношений Великобритании с Евросоюзом. По словам премьера, укрепление отношений необходимо как для борьбы с незаконной миграцией, так и для улучшения экономического роста на всем европейском континенте.

Великобритания Brexit Риши Сунак Украина Германия Кир Стармер
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