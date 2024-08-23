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Германия начала строить в Литве постоянную военную базу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Германия на этой неделе приступила к строительству в Литве, недалеко от границы с Белоруссией, первой со времен Второй мировой войны постоянной военной базы за рубежом, сообщает Financial Times.

Там началось строительство казарм, в которых к 2027 году разместят около 4 тысяч военнослужащих Бундесвера.

В минувшие выходные Bild со ссылкой на конфиденциальные документы Минобороны ФРГ сообщала, что ведомство из-за корректировок бюджета сталкивается с проблемами, связанными с возможностью продолжить оказывать помощь Украине в нынешних объемах в последующие годы. Издание отмечало, что Украина, в частности, не сможет получить запчасти для САУ Panzerhaubitze 2000, которые Киев запрашивал ранее.

Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники информировала, что Германия планирует сократить военную помощь Украине с 7,48 млрд евро в 2024 году до 4 млрд евро в 2025 году. К 2027 году объем этих средств запланирован на уровне 500 млн евро.

По данным Кильского Института мировой экономики, после США Германия является второй страной, которая выделила больше всего средств на военную поддержку Украины.

Германия Бундесвер Минобороны Украина Литва Белоруссия
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