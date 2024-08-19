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Германия передала Украине ЗРК IRIS-T и 14 тыс. артиллерийских снарядов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и 14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщили в понедельник в правительстве ФРГ.

Кроме того, согласно данным, опубликованным на сайте правительства, Германия направила Украине 10 беспилотных надводных аппаратов и 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями к ним.

Берлин также предоставил Киеву оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, шесть экскаваторов повышенной проходимости и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями.

Кроме того, ФРГ выделила Украине 700 штурмовых винтовок Haenel MK 556, 240 винтовок HLR 338 с 240 тыс. снарядов, 50 винтовок CR 308 и 55 тыс. аптечек.

Накануне газета Bild сообщала, что министерство обороны Германии из-за корректировок бюджета сталкивается с проблемами, связанными с возможностью продолжения оказания помощи Украине в нынешних объемах в последующие годы.

Издание со ссылкой на конфиденциальные документы Минобороны отмечало, что Украина не сможет получить, в частности, запчасти для самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, которые Киев запрашивал ранее.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее со ссылкой на источники сообщала, что Германия планирует сократить военную помощь Украине с 7,48 млрд евро в 2024 году до 4 млрд евро в 2025 году. К 2027 году объем этих средств, как ожидается, окажется на уровне 500 млн евро.

Германия Украина IRIS-T
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