Пашинян счел ненужным выход Армении из ОДКБ на данном этапе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, не считает необходимым выход республики из ОДКБ на данном этапе.

"Мы заморозили наше участие в ОДКБ на всех уровнях. Данное решение на данном этапе считаем достаточным", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

"Необходимости в принятии другого решения сейчас нет, - заявил премьер. - Но это не значит, что на следующем этапе такой необходимости не будет".

В июне Пашинян заявил, что логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход из организации. "Мы заморозили свое участие в ОДКБ. Следующим логическим шагом станет выход из организации. В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы. Когда это произойдет, мы решим. Возможно, через месяц, возможно, через год или три года", - сказал тогда он.

В ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.