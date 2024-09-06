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Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС

Запрет коснется, в том числе, граждан России, Украины и Швейцарии

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии запретили в шести случаях приобретение недвижимости в стране покупателям из стран, не входящих в Евросоюз, в частности, из России и Украины, сообщили в финском Минобороны.

"4 сентября 2024 года министр обороны Антти Хяккянен подписал шесть постановлений, отказывающих в выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателям не из ЕС и Единого экономического пространства (ЕЭП)", - говорится в пресс-релизе с сайта оборонного ведомства.

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Речь идет о сделках с недвижимостью в городах Миккели, Лиексе и Иматре, в которых фигурировали частные лица, а также о сделке в Коуволе, которую хотела совершить неназванная компания. Уточняется, что и частные лица, и фактические бенефициары компании являются гражданами России, Украины и Швейцарии.

Соответствующее решение принято в соответствии с Законом о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. По данным Минобороны, "нельзя исключать, что вызывавшие сомнения сделки с недвижимостью могли бы угрожать национальной безопасности и препятствовать организации национальной обороны или защите территориальной целостности".

Ранее на этой неделе сообщалось, что министерство обороны Финляндии разработало законопроект, предлагающий ввести для россиян запрет на сделки с недвижимостью.

Сообщалось, что в настоящее время в Финляндии насчитывается около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. При этом министр отметил, что запрет не будет касаться людей с двумя гражданствами и постоянным местом жительства в Финляндии.

Глава Минобороны также сообщил, что в настоящее время разрабатывают еще один законопроект, в рамках которого предлагают запретить арендную деятельность россиян и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости.

В августе он заявил, что за последние полгода министерство предотвратило несколько сделок с недвижимостью из-за связей с Россией.

Евросоюз Финляндия ЕС Швейцария Антти Хяккянен
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