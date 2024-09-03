Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Нетаньяху одним заявлением сорвал усилия по достижению соглашения по сектору Газа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлением, сделанным на пресс-конференции в Иерусалиме, подорвал усилия участников переговоров по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и по освобождению заложников, сообщает CNN, ссылаясь на источник.

После новостей об убийстве шести заложников в секторе Газа официальные лица, участвующие в переговорах о прекращении огня, обсуждали пути продвижения к соглашению, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

"Но затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник вечером заявил, что Израиль никогда не покинет Филадельфийский коридор, и этот парень сорвал все одной фразой", - сказал источник телеканала.

По словам премьера, если бы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела войска даже на 42-дневный первый этап соглашения, чтобы обеспечить освобождение многочисленных живых заложников, она никогда не смогла бы вернуться туда и, таким образом, ХАМАС смог бы перевооружиться, возродиться и совершить еще много массовых убийств.

Вопрос о Филадельфийском коридоре вызывал серьезные разногласия в правительстве Израиля. На ранее состоявшемся заседании кабинета безопасности министр обороны Йоав Галант выступил против военного присутствия там.

Как сообщалось, на заседании Нетаньяху заявил Галанту, что для него приоритетом является не спасение жизней оставшихся заложников, а присутствие войск в Филадельфийском коридоре.

Ведущий переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя заявил телеканалу "Аль-Джазира" в воскресенье, что сделки не будет, если армия обороны Израиля не покинет Филадельфийский коридор.

Против военного контроля Израиля над коридором выступает также Египет - один из посредников в переговорах.

Телеканал "Аль-Маядин" накануне сообщил, что боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" опубликовало видеоролик, в котором говорится, что для Нетаньяху собственные выгоды важнее заложников в секторе Газа.

В видео содержится ссылка на недавнее заявление премьера, который сказал: "Если бы мне пришлось выбирать между Филадельфийским коридором и освобождением плененных, я бы выбрал Филадельфию".

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Что произошло за день: понедельник, 2 сентября

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });