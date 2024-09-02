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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Израильский суд предписал гражданам завершить забастовку

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Суд по трудовым конфликтам Израиля в понедельник распорядился завершить забастовку, цель которой - добиться от властей страны соглашения с движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

Согласно предписанию суда, демонстрации нужно было завершить к 14:30 по местному времени (совпадает с московским).

Издание отмечает, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поблагодарил суд за решение остановить начавшуюся в понедельник забастовку национального профсоюзного центра Histadrut.

Министр финансов страны Бецалель Смотрич также поддержал решение суда "положить конец политической и незаконной забастовке".

Председатель Histadrut Арнон Бар-Давид со своей стороны поддержал постановление суда, а также поблагодарил всех участников демонстрации, которые вышли на улицы Израиля с требованием заключить сделку с ХАМАС после того, как в Газе обнаружили тела шестерых из заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова.

Тем временем организация "Форум семей заложников" призывает граждан продолжать демонстрации несмотря на постановление суда.

"Дело не в забастовке, а в спасении 101 заложника в секторе Газа, которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху и кабинет безопасности оставили на произвол судьбы", - говорится в заявлении организации.

В конце августа кабинет безопасности Израиля одобрил карту, в соответствии с которой ЦАХАЛ останется в Филадельфийском коридоре. Решение было одобрено большинством. При этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а Бен-Гвир воздержался. При этом, пишет The Times of Israel, на заседании Нетаньяху заявил Галанту, что для него приоритетом является не спасение жизней оставшихся заложников, а присутствие войск в Филадельфийском коридоре.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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