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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Байден считает недостаточными усилия Нетаньяху по достижению соглашения о заложниках

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает недостаточно усилий для достижения соглашения с группировкой ХАМАС об освобождении заложников, сообщают американские СМИ.

"Нет", - сказал Байден на вопрос журналиста, достаточно ли делает Нетаньяху для такой сделки.

При этом, американский лидер в очередной раз отметил, что, по его мнению, финальное соглашение между Израилем и ХАМАС "очень близко" к завершающему этапу.

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Ранее в понедельник Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден планирует направить Израилю и движению ХАМАС окончательный вариант соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Собеседники издания уточнили, что недавнее обнаружение в секторе Газа тел шести убитых заложников убедило советников Байдена в необходимости как можно скорее добиться сделки.

Накануне сообщалось, что десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить сделку с ХАМАС о возвращении заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль США ХАМАС
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