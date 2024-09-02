Великобритания приостанавливает продажу Израилю некоторых видов оружия

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании решили приостановить экспорт некоторых видов оружия в Израиль из-за опасений, что оно может использоваться с нарушением международных правовых норм, говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства в понедельник.

"В отношении определенных видов британского оружия, экспортируемого в Израиль, существует явный риск того, что оно может использоваться для нарушения или содействия серьезному нарушению международного гуманитарного права", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Решение коснется примерно 30 из 350 лицензий на экспорт Израилю оружия. При этом приостановка экспорта коснется тех видов вооружений, которые, по мнению Лондона, используются во время операций в Газе.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс пояснил, что список товаров, экспорт которых решено приостановить, включает запчасти для истребителей, вертолетов и БПЛА.

По словам Лэмми, данное решение не означает, что Великобритания считает Израиль виновным в нарушении каких-либо норм международного права. Кроме того, британское правительство оставляет за собой право в будущем снять вводимые ограничения.

"Приостановление действия лицензий не отменяет неизменную поддержку Соединенным Королевством безопасности Израиля (...) и права Израиля на самооборону", - говорится в пресс-релизе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 40,5 тыс., число раненых - почти 94 тысячи. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.