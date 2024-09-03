Эстонская православная церковь обжаловала в суде объявление ее сторонником СВО

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Пюхтицкий женский монастырь обжаловали в Таллинском административном суде объявление их парламентом сторонниками специальной военной операции России и потребовали исключения их из списка "сторонников военной агрессии".

"Церковь и монастырь воздерживаются от связывания себя с мирской жизнью и политикой и не ведут враждебной пропаганды, что было признано и при зачитывании заявления в парламенте", - говорится в распространенном во вторник сообщении адвокатского бюро Sirel & Partnerid, которое защищает интересы обеих организаций.

Адвокаты подчеркивают, что парламент не заслушал представителей церкви и монастыря перед тем, как сделать заявление, а необоснованная спешка и ущемляющее права заявление, в свою очередь, нарушили права подателей жалоб.

"В этом исключительном, но чрезвычайно важном споре мы не требуем переоценки возникшей геополитической ситуации. Мы считаем необходимым привлечь суд для оценки угрозы и ущерба репутации и доброму имени мирных религиозных организаций, зарегистрированных в нашей стране и действующих в соответствии с законами нашей страны", - заявляют представители подателей жалобы присяжные адвокаты Артур Князев и Стевен-Христо Эвестус.

Парламент Эстонии 6 мая принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата "по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии" и объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим российскую спецоперацию.

Эстонские депутаты сочли, что ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь напрямую подпадают под действие его заявления, поскольку, согласно уставу Русской православной церкви, ее образуют также независимые церкви и монастыри, указали адвокаты.

Министерство внутренних дел Эстонии ранее потребовало как от монастыря, так и от ЭПЦ МП в целом прекратить связи с Русской православной церковью.

20 августа Собор ЭПЦ МП одобрил новую редакцию устава, согласно которой было предложено новое название: Эстонская православная церковь. Однако правительство Эстонии не согласилось с новым названием ЭПЦ МП, решившей убрать из него упоминание о Московском патриархате, так как сочло изменение косметическим, заявил 21 августа министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets).