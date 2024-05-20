Эстонская православная церковь наняла адвокатов для отстаивания права на связь с РПЦ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) намерена юридические отстаивать свое право на связь с Русской православной церковью.

"Возникшая с подачи министра внутренних дел (Эстонии - ИФ) Лаури Ляэнеметса тема о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата от связи с последним должна перейти на юридическое поле", - сообщила на своем сайте депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

"Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦ МП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid", - написала Тоом.

По ее словам, "это последнее, что осталось здесь у русскоязычной общины - после уничтожения школ, образования на русском и многого другого".

Как подчеркнул адвокат Князев, православные Московского патриархата "не нарушали никаких законов".

Ранее Ляэнеметс выступил с инициативой осудить деятельность Московского патриархата, запретить его деятельность в Эстонии и разорвать связи ЭПЦ МП с РПЦ. Он заявил, что если церковь сама не предпримет соответствующие шаги, государству в качестве последней меры останется принудительное прекращение деятельности связанных с церковью юридических лиц, поставивших себя в зависимость от Московского патриархата.

6 мая парламент Эстонии принял заявление "О провозглашении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию". В нем Эстонскую православную церковь призвали порвать связи с Московским патриархатом.