МВД Эстонии заявило о несогласии с новым названием церкви Московского патриархата

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - МВД Эстонии не согласно с новым названием Эстонской православной церкви Московского патриархата. Об этом ERR сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"На вчерашней сессии Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) была одобрена новая редакция ее устава, согласно которой было рекомендовано новое название - Эстонская православная церковь. На данный момент мы не комментируем другие редакционные изменения в уставе, поскольку формулировки неизвестны. Но у нас есть четкие ожидания, чтобы это были не косметические административные изменения, а серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата", - напомнил он.

По его словам, "желанием государства было и остается отделение действующей в Эстонии православной церкви и ее прихожан от сферы влияния Московского патриархата, но даже это решение Собора не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл".

Глава МВД отметил, что "уже один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха на действующую здесь церковь".

Ляэнеметс считает новое название церкви "проблематичным", так как эта церковь объединяет не все эстонские православные общины и православных верующих. И потому, по мнению министерства, название "Эстонская православная церковь" может ввести в заблуждение.

20 августа собор ЭПЦ МП принял новую редакцию устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. "Также было изменено название Церкви на "Эстонская православная церковь", дарованное томосом святейшего патриарха Алексия II", - сообщило правление Церкви.

В связи с неоднократным требованиям властей "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве" собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся "найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия".

В Эстонии также действует поддерживаемая властями Эстонская апостольская православная церковь Константинопольского патриархата (ЭАПЦ). Возглавляющий ее митрополит Стефан заявил во вторник порталу ERR, что он против нового названия ЭПЦ МП, так как оно принадлежит его церкви.