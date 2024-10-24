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Епископ Эстонской православной церкви обвинил МВД в попытке нарушить религиозную свободу

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Подготовленный министерством внутренних дел Эстонии законопроект о запрете отношений Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) с Русской православной церковью могут нарушить свободу вероисповедования, заявил ERR епископ ЭПЦ МП Даниил.

"Если такой принцип будет прописан в законе, я думаю, что это нарушает принцип религиозной свободы", - сказал он.

В связи с тем, что власти Эстонии выступают за объединение ЭПЦ МП с Эстонской апостольской православной церковью (Константинопольского патриархата) епископ сказал, что его церковь не доверяет этой церкви и отвергает предложение о создании другой действующей в Эстонии православной церкви.

23 октября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил в парламенте с политическим заявлением, в котором сообщил о подготовленной в МВД поправке к закону о церквях и приходах. Она предлагает законодательно запретить деятельность в республике церквям и приходам, связанным с Русской православной церковью за поддержку специальной военной операции на Украине.

В мае парламент принял заявление о провозглашении Московского патриархата институтом, поддерживающим действия России на Украине.

МВД Константинополь Эстония Московский патриархат Украина ЭПЦ МП
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