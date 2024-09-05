Семьи заложников-американцев призвали США напрямую договориться с ХАМАС об их освобождении

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Родственники американских заложников, удерживаемых в секторе Газа, настаивают на том, чтобы Белый дом рассмотрел возможность заключения соглашения с движением ХАМАС без участия Израиля, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Родственники граждан США, которые все еще в неволе, призвали администрацию президента Джо Байдена изучить варианты, которые не предусматривают участие Израиля", - информирует телеканал.

По данным собеседников NBC News, чиновники администрации пообещали, что рассмотрят "любые варианты", но сделка с ХАМАС, включающая Израиль, по-прежнему является наилучшим подходом в урегулировании ситуации.

Отмечается, что соответствующий призыв прозвучал 1 сентября на встрече родственников заложников с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Источники добавили, что обсуждения подобного соглашения начались в связи с тем, что члены семей американцев в Газе и некоторые должностные лица администрации все больше полагают: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен заключать соглашение с ХАМАС, которое предусматривает прекращение огня в анклаве в обмен на освобождение заложников.

У ХАМАС остаются еще четверо живых американских заложников. Вашингтон также добивается возвращения тел еще трех человек, которые, как предполагается, погибли.

В июне NBC News сообщило, что администрация Байдена обсуждала возможность переговоров об одностороннем соглашении с ХАМАС об освобождении американских заложников в Газе в случае, если переговоры о прекращении огня с участием Израиля провалятся. Идея не увенчалась успехом, так как некоторые высокопоставленные должностные лица администрации Байдена решительно выступили против нее.

Один сотрудник Белого дома сказал, что идея односторонней сделки с ХАМАС нереалистична, потому что предложений США недостаточно.

"ХАМАС хочет выполнения двух условий, что может дать только Израиль: прекращение огня и возвращение почти 1000 палестинских заключенных, которые в настоящее время находятся в израильских тюрьмах. Все остальные предложения остались без ответа, потому что ХАМАС требует именно вышеупомянутое", - добавил он.

Ранее в четверг The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что Израиль может освободить в общей сложности 800 палестинских заключенных в случае достижения соглашения с ХАМАС о перемирии в Газе.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе готово на 90%. Однако источник уточнил, что пункты по освобождению заложников и контроль над Филадельфийским коридором остаются камнем преткновения.

Издание отмечает, что сторонники сделки обвиняли премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в подрыве ее заключения. Они утверждают, что соглашения можно было бы достичь, если бы он согласился вывести израильских военных из Филадельфийского коридора - с границы сектора Газа и Египта. Собеседник The Jerusalem Post также обвинил ХАМАС в действиях, которые уменьшили шансы на заключение сделки. В частности, речь идет об убийстве ХАМАС шести заложников.

Ранее в движении выступили с угрозой, что могут быть новые жертвы среди заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.