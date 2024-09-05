В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Крупная полицейская спецоперация началась в четверг в центре Мюнхена, поступали сообщения о стрельбе возле генконсульства Израиля, передают немецкие СМИ.

"Были выстрелы у генконсульства Израиля в Мюнхене. Рядом расположен центр документации истории национал-социализма", - сообщил один из свидетелей происшествия.

Сообщалось также, что полицейские открывали огонь по подозрительному человеку. Район оцеплен, к Каролиненплац и Бриеннер-штрассе стянуты силы полиции и экстренные службы. Над местом событий замечены полицейский вертолет и беспилотники.

В полиции призвали общественность не распространять непроверенную информацию о происходящем.

Позднее в МИД Израиля подтвердили факт стрельбы возле генконсульства в Мюнхене. В ведомстве уточнили, что немецкие службы безопасности нейтрализовали вооруженного человека.

Никто из израильских дипломатов из персонала миссии не пострадал.

В министерстве напомнили, что генконсульство сегодня закрыто из-за ежегодной церемонии в память о теракте 5 - 6 сентября 1972 года на мюнхенской Олимпиаде, в результате которого погибли 11 членов израильской сборной.