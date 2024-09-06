Приговор Трампу по "делу Сторми Дэниелс" вынесут после президентских выборов

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора экс-президенту США и кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу по делу о фальсификации документов с 18 сентября на 26 ноября, тогда как выборы главы государства пройдут 5 ноября, сообщает в пятницу Associated Press.

"Суд является честным, беспристрастным и аполитичным учреждением", - заявил Мерчан. По его словам, он перенес вынесение приговора, чтобы ни у кого не было ощущения, что на приговор влияют приближающиеся выборы или, наоборот, что приговор может повлиять на них.

До этого юристы Трампа неоднократно призывали перенести оглашение вердикта.

В июле этого года вынесение приговора уже переносили - с 11 июля на 18 сентября.

30 мая суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.

Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.