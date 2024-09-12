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Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна война с Польшей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия не ведет агрессивной политики против соседней Польши, ей не нужна война с этой страной, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Не буду говорить о наших отношениях с руководством Польши. Я не хочу сказать, что со всеми поляками в Польше у нас блестящие отношения, но 99% поляков понимают нашу политику и, уверен, поддерживают ее. Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы, и никто не выиграет. И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями проживающих в Белоруссии нацменьшинств. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Мне перед нашими поляками, перед вами абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения", - заявил Лукашенко.

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Он напомнил о действиях руководства Польши, которые далеки от нормализации отношений.

"Зачем закрыли погранпереходы? Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши. Мы хотим, чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше. Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело", - сказал глава государства.

"Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки. Ну зачем 5% ВВП, миллиарды долларов полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - отметил Лукашенко.

"Послушайте, это абсолютно невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия Польша
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