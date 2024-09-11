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Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выход из Газы в обмен на освобождение заложников

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Израиль предлагает предоставить лидеру палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на освобождение удерживаемых им заложников и отказ от контроля над сектором, заявил уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш в интервью Bloomberg News.

"Я готов обеспечить безопасный проезд Синвару, его семье и всем, кто захочет присоединиться к нему", - заявил Хирш.

"Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации, дерадикализации, конечно, - новой системы, которая будет управлять Газой", - отметил он.

По словам Хирша, он выдвинул свое предложение полтора дня назад. Он отказался комментировать, последовала ли реакция на него.

В настоящее время США, Катар и Египет работают над тем, чтобы представить Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

По мнению Хирша, ХАМАС до сих пор стремился "диктовать условия", а не вести переговоры.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС
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