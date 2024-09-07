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Эрдоган призывает к альянсу исламских стран для противостояния Израилю

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что исламским странам необходимо объединяться для противостояния Израилю, сообщают турецкие СМИ.

"Единственный шаг, который может остановить израильское высокомерие, бандитизм и терроризм, - это альянс исламских стран", - сказал турецкий лидер.

Он отметил, что недавние шаги Анкары для улучшения отношений с Египтом и Сирией нацелены на то, чтобы "сформировать линию солидарности для противостояния растущей угрозе действий Израиля, нацеленных на экспансию".

Турецкие СМИ отмечают, что заявление Эрдогана прозвучало после того, как ранее на этой неделе от травм скончалась гражданка США турецкого происхождения, которая пострадала от действий израильских военных при разгоне демонстрации на Западном берегу реки Иордан.

Анкара регулярно критикует Израиль за военные операции в секторе Газа. По мнению турецкой стороны, действия израильских военных наносят большой ущерб и мирным палестинцам.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Реджеп Тайип Эрдоган Израиль Анкара
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