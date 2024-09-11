Трамп заявил, что миграционная политика Харрис может уничтожить страну

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе состоявшихся дебатов с кандидатом от демократов вице-президентом Камалой Харрис раскритиковал ее миграционную политику.

"В случае ее победы на выборах шанса на успех у страны не останется, она ее уничтожит", - сказал он.

Трамп считает, что США из-за наплыва в страну нелегальных мигрантов станут "Венесуэлой на стероидах", добавив, что в этом вопросе ситуация в США является "плачевной".