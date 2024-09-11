В команде Харрис довольны дебатами, Трамп назвал их лучшими для себя за всю историю

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Команда вице-президента США Камалы Харрис, которая является кандидатом в президенты от Демократической партии, довольна тем, как прошли ее сегодняшние дебаты с оппонентом от республиканцев, бывшим президентом страны Дональдом Трампом, пишет CNN.

"Советники кампании Харрис рассказали CNN во время дебатов во вторник вечером и после них, что, по их мнению, вице-президент продемонстрировала отличное владение вопросами, высказала идеи, на которые она рассчитывала, по таким ключевым вопросам, как репродуктивные права, экономика и внешняя политика. И, что примечательно, ей удалось вывести Трампа из себя - и не один раз", - говорится в сообщении.

Тем временем, The Guardian обращает внимание, что Трамп в соцсети высоко оценил свое выступление на дебатах. Он заявил: "Я думаю, это были мои лучшие дебаты за всю историю". Он считает, что дебаты показали, "насколько они (конкуренты - ИФ) слабы", и "что они делают, чтобы разрушить нашу страну, на границе, во внешней торговле, во всем".

Трамп также заявил, что Харрис хочет провести еще одни дебаты, но он не уверен, будет ли он это делать.