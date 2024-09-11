Дебаты Трампа и Харрис продемонстрировали острые разногласия по ключевым проблемам США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Состоявшиеся дебаты кандидатов в президенты США - Дональда Трампа и Камалы Харрис - стали свидетельством разногласий по ключевым проблемам внутренней и внешней политики страны.

В ходе дебатов, как отмечают СМИ, стороны обменялись колкостями и неоднократно обвиняли друг друга во лжи.

Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Харрис в начале дебатов заявила, что с приходом к власти нынешней администрации пришлось "наводить порядок в делах Дональда Трампа" после четырех лет его пребывания в Белом доме.

Она сказала: "Дональд Трамп оставил нам худшую безработицу со времен великой депрессии. Дональд Трамп оставил нам худшую эпидемию в сфере общественного здравоохранения за столетие. Дональд Трамп оставил нам худшую атаку на нашу демократию со времен гражданской войны".

Внутренняя политика

Кандидат в президенты США от республиканцев Трамп обвинил Харрис в том, что у нее нет плана развития экономики, в частности, по борьбе с растущей инфляцией. По его словам, "она скопировала план Байдена". Харрис парировала, заявив, что это у Трампа "нет никаких планов", и вместо этого предложила американцам "экономику возможностей".

В частности, она завила, что ведущие экономисты считают, что ее экономический план приведет к росту экономики, а план Трампа - к ее сокращению.

Она подчеркнула, что знает, как помочь американским семьям, отмечала свои предложения по повышению доступности жилья и расширению налоговых льгот для детей.

Одновременно она раскритиковала такие предложения Трампа, как снижение налогов для корпораций, и утверждала, что они нанесут ущерб американским семьям среднего класса.

Трамп в ответ повторил свое заявление о том, что он введет тарифы для других стран, таких как Китай. Он предложил ввести пошлины в размере от 10% до 20% на большинство товаров, импортируемых в США, за исключением китайских товаров, которые будут облагаться пошлиной в размере 60%.

Он также опроверг заявление Харрис о высокой инфляции во время его пребывания у власти, заявив, что у него "не было инфляции, практически не было инфляции".

По его словам, именно при нынешней администрации инфляция была "худшей в истории нашей страны".

Трамп подверг критике миграционную политику, за которую в администрации президента Джо Байдена отвечает Харрис, заявив, что ее действия стали "катастрофой" для страны с рекордно высоким уровнем нелегальной миграции. Трамп добавил, что это "разрушило нашу страну".

"В случае ее (Харрис - ИФ) победы на выборах, шанса на успех у страны не останется, она ее уничтожит", - сказал он и обвинил Харрис в том, что она "марксистка", и сказал, что если ее изберут, "это будет концом нашей страны".

Харрис обвинила Трампа в том, что он введет национальный запрет на аборты, хотя он неоднократно заявлял, что не подпишет национальный запрет на прерывание беременности.

Внешняя политика

Трамп пообещал положить конец украинскому кризису еще до инаугурации, в случае победы на ноябрьских президентских выборах.

"Я добьюсь прекращения войны между Украиной и Россией, если меня изберут президентом, и я сделаю это еще до того, как вступлю в должность", - заявил он.

Трамп добавил, что для решения кризиса поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, "поговорю с Зеленским, организую им встречу".

По словам экс-президента, его цель - "прекратить эту войну, спасти жизни". "В национальных интересах США - завершить этот конфликт за столом переговоров", - отметил он.

Харрис считает, что Трамп в случае прихода к власти не будет отстаивать интересы Киева.

"Я считаю, что Дональд Трамп говорит, что решит этот кризис чуть ли не за сутки, так как он попросту сдаст позиции", - заявила она.

Харрис, коснувшись ближневосточной проблемы, отметила, что считает нужным добиваться завершения боевых действий в секторе Газа.

"Война должна закончиться, - сказала она в ходе дебатов. - Она должна закончиться немедленно: нам нужно соглашение о прекращении огня и освобождение заложников".

По ее словам, Израиль имеет право защищать себя, но не любыми способами, и подчеркнула, что, по ее мнению, в ходе израильских операций в Газе погибли слишком много невинных палестинцев.

В свою очередь Трамп предположил, что Харрис ненавидит Израиль. "Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я верю, что Израиля не станет в течение двух лет", - сказал экс-президент США.

Трамп не стал вдаваться в подробности решения конфликта в секторе Газа и лишь пообещал, что в случае его прихода к власти конфликтов не будет. "Я улажу это быстро", - заявил Трамп.

Харрис подвергла критике Трампа за то, что он во время президентского срока вступил в переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Дональд Трамп, когда был президентом, заключил одну из самых слабых сделок, которые только можно себе представить. (...) Он в обход афганского правительства вел переговоры напрямую с террористической группировкой "Талибан", - заявила Харрис.

По ее словам, в результате этих переговоров талибы "добились освобождения пяти тысяч террористов".

В свою очередь Трамп подчеркнул, что переговоры с талибами были необходимы для спасения жизней американских военнослужащих.

Он назвал проведенный Байденом и Харрис вывод американских военнослужащих из Афганистана "худшим выводом войск" и "самым позорным моментом в истории" США.

Реакция сторон

Команда Харрис довольна тем, как прошли ее сегодняшние дебаты, пишет CNN.

"Советники кампании Харрис рассказали CNN во время дебатов во вторник вечером и после них, что, по их мнению, вице-президент продемонстрировала отличное владение вопросами, высказала идеи, на которые она рассчитывала, по таким ключевым вопросам, как репродуктивные права, экономика и внешняя политика. И, что примечательно, ей удалось вывести Трампа из себя - и не один раз", - говорится в сообщении.

Трамп после дебатов написал в своей соцсети: "Я думаю, это были мои лучшие дебаты за всю историю".

Он считает, что дебаты показали, "насколько они (демократы - ИФ) слабы, насколько они жалки, и что они делают, чтобы разрушить нашу страну, на границе, во внешней торговле, во всем".

Комментируя готовность команды Харрис провести еще одни дебаты в октябре, Трамп заявил: "Теперь она хочет провести еще одни, потому что сегодня ее избили, но я не знаю, будем ли мы это делать".

Критика модераторов

The Hill, комментируя дебаты, пишет, что "ближайшее окружение бывшего "президента Трампа возмущено" тем, как модераторы ABC вели дискуссию.

"Странно, что модераторы (...) "проверяют факты" (из заявлений Трампа - ИФ) и позволяли Камале лгать без остановки", - отметило издание.

Телеканал Fоx News в своем комментарии также отметил, что ведущие Дэвид Мьюир и Линси Дэвис из ABC News "на протяжении всех дебатов бросали вызов Трампу".

После дебатов сенатор-республиканец Марко Рубио назвал поведение ведущих "позором для журналистики".

Он заявил Fox News: "Вопросы к Трампу звучали буквально так: почему вы совершили этот ужасный поступок? И вопросы к Харрис: что вы думаете об ужасных словах Трампа?"