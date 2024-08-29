Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Браслет ему носить не нужно, но переезды ему придется согласовывать с судом

Павел Дуров покидает здание суда Фото: РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Судебный надзор, под который помещен основатель Telegram Павел Дуров во Франции, предполагает, что он должен жить по адресу, который определил судья, пишет Liberation со ссылкой на пояснения прокуратуры Парижа.

Там уточнили, что электронный браслет предпринимателю носить не придется, поскольку он не под домашним арестом и потому может передвигаться по территории Франции при условии соблюдения определенных судом ограничений, таких как регулярное посещение определенного полицейского участка. При переезде он должен будет согласовывать новый адрес с судьей. Отмечаться в полиции ему предстоит дважды в неделю.

В прокуратуре также сказали, что у Дурова изъяли все паспорта.

28 августа прокуратура Парижа сообщила, что Дурову предъявлены обвинения в непротиводействии распространению через Telegram преступного контента. Его освободили под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции. Он выпущен под залог в 5 млн евро и обязательство отмечаться в полиции.

Дуров был задержан во Франции 24 августа по приземлении в Ле-Бурже. Как заявила прокуратура Парижа, его подозревают в причастности к совершению 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминалось о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал обвинения абсурдными.

"Совершенно абсурдно считать, что владелец мессенджера может быть ответственным за преступления, к которым он не имеет ни прямого, ни косвенного отношения", - заявил он журналистам в среду вечером.