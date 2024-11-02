Поиск

Бельгийские следователи договорились сотрудничать с французскими по делу Telegram

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Бельгии с 2020 года ведет расследование в отношении мессенджера Telegram, и теперь будет взаимодействовать в этом с французскими властями, пишет фламандская De Standaard.

По информации издания, бельгийские следователи будут сотрудничать по этому делу с французскими. Речь идет о создании с судебными властями Франции совместной следственной группы. Компетентные органы обоих государств через эту группу будут "обмениваться результатами своих расследований и смогут проводить совместные действия".

По мнению федеральной прокуратуры, необходимость такой группы назрела давно, в частности, потому что "почти во всех расследованиях по торговле оружием подозреваемые используют Telegram", объяснил представитель прокуратуры.

В конце августа основателю Telegram Павлу Дурову во Франции предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Позже его освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать французскую территорию.

Дуров 23 сентября сообщил, что руководство Telegram по новым правилам может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования мессенджером, при получении юридических запросов от властей.

"Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - заявил он.

Хроника 25 августа – 02 ноября 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Telegram Бельгия Франция Павел Дуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

США готовятся перебросить в Европу группу стратегических бомбардировщиков

Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке

Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке

Что произошло за день: пятница, 1 ноября

До 11 выросло число жертв обрушения части кровли на вокзале в сербском Нови Саде

До 11 выросло число жертв обрушения части кровли на вокзале в сербском Нови Саде

Число погибших в результате наводнений в Испании выросло до 205 человек

Индонезия заблокировала продажи смартфонов Google Pixel в стране

Индонезия заблокировала продажи смартфонов Google Pixel в стране
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });