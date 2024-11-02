Бельгийские следователи договорились сотрудничать с французскими по делу Telegram

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Бельгии с 2020 года ведет расследование в отношении мессенджера Telegram, и теперь будет взаимодействовать в этом с французскими властями, пишет фламандская De Standaard.

По информации издания, бельгийские следователи будут сотрудничать по этому делу с французскими. Речь идет о создании с судебными властями Франции совместной следственной группы. Компетентные органы обоих государств через эту группу будут "обмениваться результатами своих расследований и смогут проводить совместные действия".

По мнению федеральной прокуратуры, необходимость такой группы назрела давно, в частности, потому что "почти во всех расследованиях по торговле оружием подозреваемые используют Telegram", объяснил представитель прокуратуры.

В конце августа основателю Telegram Павлу Дурову во Франции предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Позже его освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать французскую территорию.

Дуров 23 сентября сообщил, что руководство Telegram по новым правилам может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования мессенджером, при получении юридических запросов от властей.

"Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - заявил он.