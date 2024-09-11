Поиск

Премьер Франции на следующей неделе объявит состав правительства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Состав правительства Франции будет объявлен на следующей неделе, сообщил в среду премьер-министр Франции Мишель Барнье на телеканале BFM TV.

"На следующей неделе правительство будет сформировано", - сообщил Барнье.

Барнье продолжает консультации с политическими деятелями в попытках определить состав нового правительства. Позднее в среду он встретится с партиями пропрезидентской коалиции "Горизонты" и "Демократическое движение".

В миреНовый премьер Франции хочет включить в кабмин членов и левых, и правых партийЧитать подробнее

Ранее Барнье провел консультации с представителей фракции LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий), с председателем пропрезидентской коалиции в Национальном собрании, экс-премьером Габриэлем Атталем, а также с представителями партии "Республиканцы".

На минувшей неделе Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны. Чтобы успешно работать, его кабинет министров должен будет получить в парламенте поддержку сторонников Макрона, депутатов от "Республиканцев", а также крайне правой партии "Национальное объединение". Левые партии, как сообщалось, отказались работать с Барнье.

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.

Франция Мишель Барнье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

Харрис готова провести второй раунд дебатов с Трампом в октябре

Харрис выступила за завершение боевых действий в Газе

Харрис выступила за завершение боевых действий в Газе

Трамп на дебатах заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации

Трамп на дебатах заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации

Нанесен удар по логистическому центру в районе международного аэропорта в Багдаде

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выход из Газы в обмен на освобождение заложников

Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выход из Газы в обмен на освобождение заложников

Трамп и Харрис проведут предвыборные дебаты

Трамп и Харрис проведут предвыборные дебаты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });