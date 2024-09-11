Премьер Франции на следующей неделе объявит состав правительства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Состав правительства Франции будет объявлен на следующей неделе, сообщил в среду премьер-министр Франции Мишель Барнье на телеканале BFM TV.

"На следующей неделе правительство будет сформировано", - сообщил Барнье.

Барнье продолжает консультации с политическими деятелями в попытках определить состав нового правительства. Позднее в среду он встретится с партиями пропрезидентской коалиции "Горизонты" и "Демократическое движение".

Ранее Барнье провел консультации с представителей фракции LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий), с председателем пропрезидентской коалиции в Национальном собрании, экс-премьером Габриэлем Атталем, а также с представителями партии "Республиканцы".

На минувшей неделе Макрон назначил Барнье, представляющего правую партию "Республиканцы", новым премьер-министром страны. Чтобы успешно работать, его кабинет министров должен будет получить в парламенте поддержку сторонников Макрона, депутатов от "Республиканцев", а также крайне правой партии "Национальное объединение". Левые партии, как сообщалось, отказались работать с Барнье.

Барнье занимал пост главы МИД Франции в период с 2004 по 2005 год. После этого он возглавлял министерство сельского хозяйства Франции, а также был главным переговорщиком ЕС по Brexit.