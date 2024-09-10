Молдавия задумалась о получении газа через Турцию, если Украина не продлит транзит

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Предстоящей зимой Молдавия будет обеспечена газом и электроэнергией, заявил телеканалу TV8 министр энергетики страны Виктор Парликов.

"Если Украина не продлит контракт на транзит газа через свою территорию, транспортировку можно будет осуществить по альтернативным маршрутам через Турцию. Да, за эту транспортировку нужно будет платить, это будет дороже. Но газ будет, также как и электроэнергия", - заявил он.

Министр напомнил, что в соответствии с действующим договором расходы на транспортировку газа до границы с Молдавией оплачивает "Газпром".

"Приднестровье хочет сохранить прежние условия поставки газа в регион. Они за газ не платят, поэтому им все равно, по какой цене не платить. Если же "Газпром" поставит условия, что эти дополнительные затраты на транспортировку должна оплачивать компания "Молдовагаз", то расходы придется погашать Приднестровью", - сказал он.

По словам Парликова, эти вопросы сейчас обсуждаются с приднестровской стороной, запросы в "Газпром" также направлены.

"Пока ответа нет, и нет окончательного решения. Все зависит от того, будет транзит российского газа через Украину или нет. Если нет, то по альтернативному маршруту. Если "Газпром" по каким-либо причинам откажется далее поставлять газ в Приднестровье, мы сможем обеспечить поставки из альтернативных источников, так как получает газ правобережье Днестра. Только за этот газ придется платить по рыночным ценам. А это означает для жителей Приднестровья повышение тарифов примерно в 13-14 раз, так как жители региона платят символическую цену, а "Газпром" не получает никаких денег за этот газ", - напомнил Парликов, отметив, что долг приднестровского региона за российский газ уже превысил $10 млрд.

Он также сообщил, что "Молдовагаз" и госкомпания Energocom выполняют положения закона, который предусматривает создание запасов газа перед холодным периодом в объеме 15% от ежегодного потребления.

"В хранилищах сейчас есть около 100 млн кубометров газа из необходимых 150 млн. В основном они хранятся в Румынии. Проблема в том, что хранилища Румынии сейчас заполнены. И мы обсуждаем, насколько безопасно сейчас хранить часть газа в хранилищах на Украине", - сказал Парликов.

Министр заверил, что тарифы на энергоносители для населения останутся неизменными до конца года. Он также опроверг слухи о том, что перед президентскими выборами тарифы могут быть снижены, а потом - снова повысятся.

"Это невозможно. Тарифы никак не связаны с политическими процессами, они зависят от рынка энергоресурсов. Сейчас нет предпосылок для повышения тарифов. Мировые цены на газ в конце августа немного повысились, сейчас снижаются. Но это - несущественные колебания, которые на тарифы не влияют. Что касается электроэнергии, то до конца года действует договор с Молдавской ГРЭС, так что цены тоже останутся неизменными. Если на рынке не произойдет ничего экстраординарного, то я не вижу оснований для изменения тарифов. Уже после нового года - посмотрим, в зависимости от ситуации на рынке", - отметил Парликов.

С октября 2022 года "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки, или менее 40% от необходимого объема для холодного времени года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Газ в Приднестровье поступает через газораспределительную станцию в Судже. В случае возникновения проблем в работе станции Приднестровский регион рискует остаться без газа. Остальная часть Молдавии получает газ через Румынию, по ветке Яссы-Кишинев. Сейчас Energocom запас в хранилищах на Украине и в Румынии примерно 100 млн кубометров газа, что составляет около 10% годового потребления газа.