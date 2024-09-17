В Еврокомиссии заявили, что ЕС оказал Украине помощи уже на 118 млрд евро

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз на данный момент предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, заявил во вторник вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"К настоящему времени вся помощь Украине и ее народу от ЕС и ее государств-членов достигла 118 млрд евро", - говорится в заявлении Домбровскиса, опубликованном на сайте ЕК.

В эту сумму, в частности, входят 25,2 млрд евро макрофинансовой помощи, 17 млрд евро для стран ЕС с целью помощи беженцам, 14 млрд евро, собранных через фонд Ukraine Facility, и 12 млрд евро в ссудах, субсидиях и гарантиях от стран Евросоюза

Речь также идет 43,5 млрд евро военной помощи, из которых 6,1 млрд поступили от Европейского фонда мира. Домбровскис отметил, что на территории ЕС уже подготовили 60 тыс. украинских военных, а нынешняя цель - обучить до конца зимы еще 15 тыс. военнослужащих. Также он сказал, что ЕС на 70% выполнил цель поставить Киеву 1 млн снарядов.

Он напомнил, что Евросоюз выделил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на поставку оружия Украине.

"Около 1,4 млрд евро уже были направлены через Европейский фонд мира на поставку приоритетного вооружения Украине, включая артиллерийские снаряды и средства ПВО, а также - впервые - на закупки товаров, производимых украинской оборонной промышленностью", - отмечается в заявлении Домбровскиса.

По его словам, большая часть закупленного оружия должна поступить на Украину до конца 2024 года.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии сообщил, что ЕК работает "над реализацией решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере $50 млрд, что составляет приблизительно 46 млрд евро, которые будут возмещаться за счет ожидаемых доходов от блокированных российских активов".

В августе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже начал передавать доходы от замороженных активов России украинской стороне и странам блока, которые будут поставлять Киеву вооружение.

Боррель отмечал, что предполагается использовать эти средства для закупок "приоритетного военного оснащения". В частности, речь, по его словам, идет о дополнительных средствах ПВО и артиллерийских боеприпасах.