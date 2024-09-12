Американцы считают, что Харрис обошла Трампа на дебатах кандидатов в президенты

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Первичные результаты опросов общественного мнения, проведенных некоторыми СМИ, свидетельствуют, что на состоявшихся накануне дебатах кандидатов в президенты США вице-президент демократ Камакла Харрис одержала победу над бывшим главой государства республиканцем Дональдом Трампом, сообщил телеканал АВС.

FiveThirtyEight - американский сайт, специализирующийся на анализе опросов общественного мнения, сообщил что в пользу Харрис высказались 57% наблюдавших за дебатами, Трампа оценили положительно 34%.

Опрос CNN/SSRS показал, что 63% респондентов отдали победу кандидату от Демократической партии, экс-президента назвали победителем 37%.

Компания YouGov сообщила о поддержке Харрис 54% зрителей-респондентов против 31 у Трампа.

Таким образом, отмечает АВС, по усредненным оценкам, 54% опрошенных считают, что в дебатах победила Харрис, 34% присудили победу Трампу.