Поиск

Катар и Египет пытаются убедить ХАМАС снизить требования по палестинским заключенным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Катар и Египет стараются преодолеть тупик в переговорах о перемирии в секторе Газа и пытаются оказать влияние на движение ХАМАС в связи с его новыми требованиями об освобождении Израилем палестинских заключенных, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава разведки Египта Абаас Камель встречаются в среду с переговорщиками от ХАМАС в попытках найти выход из тупика переговоров об освобождении заложников и перемирии в Газе, заявили три источника, знакомых с дискуссиями", - сообщает портал.

"Источники пояснили, что встреча в Дозе нацелена на то, чтобы попытаться добиться от ХАМАС сокращения новых требований об освобождении палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки в израильских тюрьмах", - отмечает Axios.

В миреСемьи заложников-американцев призвали США напрямую договориться с ХАМАС об их освобожденииЧитать подробнее

Однако высокопоставленный представитель властей Израиля заявил порталу, что не думает, будто эта встреча в Дохе позволит вывести переговоры из патовой ситуации.

Ранее американская и израильская сторона заявляли, что ХАМАС потребовал отпустить еще 100 пожизненно заключенных – вдобавок к 150, об освобождении которых уже договорились. Но в ХАМАС отрицали, что добавляли новые требования к соглашению. Одновременно с тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул новое требование – разместить израильские войска в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Тем не менее, американские официальные лица уверяли, что убедят Нетаньяху смягчить данное условие.

Также советники президента США Джо Байдена неоднократно объясняли высокопоставленным представителям властей Египта и Катара, что требование ХАМАС дать свободу еще большему числу заключенных – основное препятствие на переговорном процессе.

В настоящее время США, Катар и Египет работают над тем, чтобы представить Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Катар Египет Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Что произошло за день: среда, 11 сентября

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });