Катар и Египет пытаются убедить ХАМАС снизить требования по палестинским заключенным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Катар и Египет стараются преодолеть тупик в переговорах о перемирии в секторе Газа и пытаются оказать влияние на движение ХАМАС в связи с его новыми требованиями об освобождении Израилем палестинских заключенных, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава разведки Египта Абаас Камель встречаются в среду с переговорщиками от ХАМАС в попытках найти выход из тупика переговоров об освобождении заложников и перемирии в Газе, заявили три источника, знакомых с дискуссиями", - сообщает портал.

"Источники пояснили, что встреча в Дозе нацелена на то, чтобы попытаться добиться от ХАМАС сокращения новых требований об освобождении палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки в израильских тюрьмах", - отмечает Axios.

Однако высокопоставленный представитель властей Израиля заявил порталу, что не думает, будто эта встреча в Дохе позволит вывести переговоры из патовой ситуации.

Ранее американская и израильская сторона заявляли, что ХАМАС потребовал отпустить еще 100 пожизненно заключенных – вдобавок к 150, об освобождении которых уже договорились. Но в ХАМАС отрицали, что добавляли новые требования к соглашению. Одновременно с тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул новое требование – разместить израильские войска в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Тем не менее, американские официальные лица уверяли, что убедят Нетаньяху смягчить данное условие.

Также советники президента США Джо Байдена неоднократно объясняли высокопоставленным представителям властей Египта и Катара, что требование ХАМАС дать свободу еще большему числу заключенных – основное препятствие на переговорном процессе.

В настоящее время США, Катар и Египет работают над тем, чтобы представить Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.