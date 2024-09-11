Опросы показали, что многие американцы посчитали Харрис победителем на дебатах с Трампом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Значительная часть американцев считает, что вице-президент США Камала Харрис одержала победу над экс-главой государства Дональдом Трампом на дебатах кандидатов на пост президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Так, 43% опрошенных заявили, что, по их мнению, Харрис показала себя лучше Трампа на дебатах, которые провел телеканал ABC News. В то же время 28% респондентов считают, что в прениях победил Трамп. 30% участников опроса не определились с ответом.

Из всех участников исследования 41% заявили, что посмотрели дебаты полностью или значительную их часть, 22% признались, что посмотрели лишь частично. Вместе с тем, 34% респондентов не смотрели мероприятие.

В опросе приняли участие 3 378 взрослых американцев.

Результаты исследования CNN, проведенного сразу после дебатов, показали, что 63% респондентов считают Харрис победителем в дебатах, и лишь 37% отдали предпочтение Трампу.

Издание The Washington Post также провело небольшой опрос – среди 25 избирателей "колеблющихся" штатов, который показал: Харрис заручилась большей поддержкой, чем бывший президент США.

"Независимо от того, как они планируют голосовать в ноябре, они посчитали, что Харрис показала себя лучше", - пишет газета.

В другом материале The Washington Post отмечает, что "Трамп не сделал ничего для того, чтобы представить избирателям свой новый портрет".

"Это был все тот же, каким его видели избиратели на протяжении девяти лет. (...) А Харрис, вероятно, удивила народ", - говорится в публикации газеты.

Однако упомянутые СМИ считаются в США близкими к демократам, а не к республиканцам.

В то же время компания по организации политических исследований Political Polls ведет опрос в соцсети X по поводу того, кого считают победителем на дебатах. По состоянию на вечер среды 61,1% отдали голос за Трампа, а лишь 29% проголосовали за Харрис. Еще 10% считают, что никто из кандидатов в президенты не одержал победу в прениях. В опросе приняли участие 268 тыс. человек.

Тем не менее, Fox News, который считается телеканалом, поддерживающим республиканскую партию, тоже отметил успех Харрис на прошедших дебатах. Так, аналитик Fox News Дуг Шоен написал в своем материале, что ему "совершенно очевидно, что во вторник вечером победила Камала Харрис". При этом в сообщении подчеркивается, что Харрис пользовалась помощью, в частности, модераторов ABC News.

"Бывший президент явно отчаялся и стал более резким и противоречивым. (...) А вице-президент, казалось, обрела новую уверенность, когда увидела, что Трамп теряет самооценку под беспощадным допросом от нее и модераторов Дэвида Мьюира и Линдси Дэвис", - говорится в материале телеканала.

Однако аналитик подчеркивает, что успех вице-президента на дебатах "совсем не означает, что всего за 56 дня до выборов эти дебаты кардинально повлияют на результаты выборов 5 ноября".

"Его сторонники, как и все остальные, понимают, насколько предвзято телеканал ABC News подошел к дебатам", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду Трамп заявил, что может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Харрис, если организаторы будут готовы соблюдать нейтралитет. По мнению Трампа, дебаты на телеканале ABC, прошедшие в ночь на среду, были организованы плохо: он считает, что оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис.

В ходе дебатов, отмечают СМИ, стороны обменялись колкостями и неоднократно обвиняли друг друга во лжи.

По итогам дебатов как Трамп, так и Харрис заявили о своей победе. Экс-президент, в частности, заявил: "Я думаю, это были мои лучшие дебаты за всю историю".

Fox News сообщил, что готов организовать новые дебаты между Трампом и Харрис, если их предвыборные команды согласятся на это.