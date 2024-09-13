В Китае с 2025 года начнут повышать пенсионный возраст

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил план поэтапного повышения пенсионного возраста с 1 января 2025 года, сообщают официальные китайские СМИ в пятницу.

Для мужчин он будет поднят до 63 лет с нынешних 60 лет. Для женщин рабочих профессий возраст выхода на пенсию будет доведен до 55 лет с 50 лет, для женщин, работающих в офисах, – до 58 лет с 55 лет.

Процесс повышения пенсионного возраста займет 15 лет.

Это первое подобное изменение с 1950-х годов.

Начиная с 2030 года минимальный срок уплаты пенсионных взносов, необходимый для получения выплат после выхода на пенсию, будет постепенно повышаться с 15 лет до 20 лет с темпом увеличения на шесть месяцев ежегодно.

Между тем, при желании граждане смогут выходить на пенсию на три года раньше установленного пенсионного возраста, если к тому моменту истечет минимальный период уплаты пенсионных взносов.

Также гражданам КНР разрешено будет с согласия работодателя выходить на пенсию позже установленного срока, но такая отсрочка не должна превышать три года.

Как сообщалось, в 2024 году Китай повысил средний размер базовой пенсии на 3%. Таким образом, китайское правительство увеличило размер пенсионных выплат по старости 20-й год подряд.

Повышение среднего размера ежемесячных пенсионных выплат затрагивает бывших служащих предприятий, госаппарата и бюджетных учреждений непроизводственной сферы.

В 2023 году увеличение пенсий составило 3,8%.