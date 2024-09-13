Ford решил возобновить производство на закрытом индийском заводе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ford Motor Co. планирует возобновить производство автомобилей на заводе в индийском Ченнаи, остановленном три года назад.

Компания намерена переориентировать это предприятие на выпуск автомобилей для экспорта, написала президент Ford International Markets Group Кей Харт в соцсети LinkedIn.

Компания направила соответствующее уведомление региональным властям, сообщила Харт.

"Это решение подчеркивает нашу приверженность Индии, мы планируем воспользоваться накопленным здесь производственным опытом для обслуживания новых зарубежных рынков", - отметила Харт.

Ford сообщит больше деталей относительно индийского предприятия позднее.

Автопроизводитель закрыл индийские заводы в 2021 году, уволив 4 тыс. сотрудников и зафиксировав списания в размере $2 млрд, отмечает Market Watch.

Акции Ford прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 12,9%.