Ford решил возобновить производство на закрытом индийском заводе
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ford Motor Co. планирует возобновить производство автомобилей на заводе в индийском Ченнаи, остановленном три года назад.
Компания намерена переориентировать это предприятие на выпуск автомобилей для экспорта, написала президент Ford International Markets Group Кей Харт в соцсети LinkedIn.
Компания направила соответствующее уведомление региональным властям, сообщила Харт.
"Это решение подчеркивает нашу приверженность Индии, мы планируем воспользоваться накопленным здесь производственным опытом для обслуживания новых зарубежных рынков", - отметила Харт.
Ford сообщит больше деталей относительно индийского предприятия позднее.
Автопроизводитель закрыл индийские заводы в 2021 году, уволив 4 тыс. сотрудников и зафиксировав списания в размере $2 млрд, отмечает Market Watch.
Акции Ford прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 12,9%.