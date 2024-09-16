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Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден уведомлен о расследовании возможного покушения на убийство кандидата от республиканцев на президентских выборах Дональда Трампа и поручил задействовать все ресурсы для его защиты, сообщил Белый дом.

"Моя команда проинформировала меня о том, что федеральные правоохранительные органы расследуют возможное покушение на бывшего президента Трампа", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном его администрацией.

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Президент сказал: "Я поручил моей команде продолжать обеспечивать Секретную службу всеми необходимыми ресурсами, возможностями и мерами защиты для обеспечения безопасности экс-президента", добавив, что "испытал облегчение", узнав, что Трамп не пострадал.

Байден подтвердил, что подозреваемый находится под стражей, и высоко оценил работу Секретной службы "по обеспечению безопасности бывшего президента и тех, кто был рядом с ним".

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что в стране "нет места политическому насилию и какому-либо насилию вообще".

Ранее стало известно, что во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, около 14:00 по местному времени (21:00 мск) произошла стрельба.

Как сообщили телеканалу NBC News осведомленные источники, подозреваемого в попытке покушения на Трампа зовут Райан Уэсли Раут, ему 58 лет. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда бывший президент играл в гольф в воскресенье днем. Раут просунул ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение, Секретная служба заметила его и открыла огонь. Позднее стрелка задержали.

США Джо Байден Дональд Трамп покушение
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