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Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Вторая попытка покушения на Трампа, Иран готов вернуться к переговорам по СВПД, обстрел Белгорода

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Флориде произошла стрельба около гольф-клуба, в котором находился Дональд Трамп. Бывший президент США не пострадал, подозреваемого в попытке покушения задержали. Как сообщили NBC News осведомленные источники, задержанный - 58-летний Райан Уэсли Раут, он, предположительно, просунул ствол штурмовой винтовки сквозь сетчатое ограждение, его заметила Секретная служба, обеспечивающая безопасность экс-президента, и открыла огонь.

- Джо Байден поручил задействовать все ресурсы для защиты Трампа. Глава Белого дома подтвердил, что подозреваемый находится под стражей, и высоко оценил работу Секретной службы "по обеспечению безопасности бывшего президента и тех, кто был рядом с ним".

- Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. "Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Глава МИД Ирана заявил о готовности возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях. "СВПД был основан на логике, согласно которой Иран укрепит доверие к своей мирной ядерной программе, а другая сторона отменит санкции. Мы можем вернуться к этой формуле", - сказал Аббас Аракчи.

- Корабли Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил КНР провели в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учения "Океан-2024". С российской стороны в маневрах участвовали 15 кораблей, с китайской - три.

- Спасатели ликвидировали открытое горение в СНТ "Задонье" в Аксайском районе Ростовской области. В Аксае, столице района, ликвидировано открытое горение на центральном рынке и потушен пожар на складе стройматериалов.

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