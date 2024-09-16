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В Кремле отметили обострение предвыборной борьбы в США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле следят за информацией, поступающей из США в преддверии выборов президента и в связи со второй попыткой покушения на Дональда Трампа, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не совсем наше дело. Мы наблюдаем за информацией, которая поступает из США", - сказал он.

Его попросили прокомментировать сообщения о второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, и спросили, как это может отразиться на выборах в США.

"Видим, там напряженная обстановка в том числе между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, разные методы задействованы. Мы внимательно наблюдаем, но никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", - заверил Песков.

Его также спросили, что в Кремле думают о возможных связях стрелка Райана Уэсли Раута с Украиной.

"Здесь надо думать не нам, а специальным службам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия, - ответил пресс-секретарь президента. - Прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США".

В воскресенье днем во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Инцидент расследует секретная служба США.

CNN сообщил со ссылкой на источники, что вооруженный человек, открывший стрельбу у гольф-клуба, планировал напасть на экс-президента США. Был задержан подозреваемый. Полиция также обнаружила на месте происшествия длинноствольное огнестрельное оружие.

Три высокопоставленных источника NBC News в правоохранительных органах сообщили, что задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он просунул ствол штурмовой винтовки через сетчатое ограждение гольф-клуба. Секретная служба заметила его и открыла огонь. Позднее его задержали.

Трамп не пострадал.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он был легко ранен, кроме того, был убит участник мероприятия. Стрелка застрелили.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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США Дмитрий Песков Флорида Украина Дональд Трамп
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