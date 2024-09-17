ХАМАС намерен остаться в секторе Газа после окончания там конфликта

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС не утратит позиций в секторе Газа после окончания боевых действий в анклаве, заявил The New York Times один из руководителей группировки Халед Машааль.

"Предположения, будто ХАМАС в Газе не будет и будто оно не будет влиять на ситуацию, являются ошибочными", - сказал он.

Также он выразил уверенность, что ХАМАС побеждает в конфликте с Израилем, а израильские военные "находятся в состоянии истощения". "ХАМАС одерживает верх", - утверждает Машааль. Он отверг альтернативы, выдвигавшиеся представителями США и Израиля, по управлению сектором Газа без ХАМАС.

По его мнению, что США с начала конфликта в Газе изменили позицию в отношении движения и "фактически признают ХАМАС".

Машааль также заявил, что критики ХАМАС из числа палестинцев представляют меньшинство. В то же время он признал, что решение атаковать Израиль 7 октября 2023 года привело к огромным разрушениям в секторе Газа, однако это "цена", которую палестинцам придется заплатить за свободу. На вопрос по поводу влияния атаки на обстановку в Газе, Машааль разъяснил, что целью ее в меньшей степени была военная победа над Израилем, и в большей - демонстрация израильским властям, что их политика в отношении сектора Газа является нежизнеспособной.

The New York Times напоминает, что ранее в разрез с официальной израильской позицией глава Минобороны Йоав Галант и представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари публично высказывали сомнения в возможности полностью уничтожить ХАМАС. По данным газеты, тысячи администраторов и бойцов ХАМАС продолжают контролировать значительные территории сектора Газа. В случае, когда войска Израиля отходили из каких-то городов анклава, ХАМАС быстро восстанавливало там позиции.