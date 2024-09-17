Швеция в 2025 году дополнительно выделит на оборону $1,3 млрд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Швеция намерена в 2025 году увеличить военные расходы на $1,3 млрд - до $13,5 млрд, сообщают западные СМИ со ссылкой на пресс-конференцию шведского министра обороны Пола Йонсона.

Он заявил, что расходы на оборону в 2025 году вырастут до 2,4% от ВВП с 2,2% от ВВП в этом году. Как ожидается, в 2028 году оборонные затраты Швеции достигнут 2,6% от ВВП.

Шведское правительство собирается 19 сентября внести в парламент законопроект о бюджете на 2025 финансовый год.

Накануне Йонсон заявил, что Швеция хотела бы возглавить многонациональную батальонную группу НАТО на территории Финляндии. Он отметил, что реализация подобной инициативы находится на ранних этапах. Решение о стране, которая возглавит батальонную группу, НАТО принимает коллективно.

Альянс на Варшавском саммите НАТО в 2016 году принял решение о программе расширенного передового присутствия. В рамках этой программы в странах Центральной и Восточной Европы развернуты восемь "многонациональных батальонных групп".

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, Швеция - в марте 2024 года.